A Moskovszky Gyűjtemény 26 éve került Székesfehérvárra. 2011-ig Fehérvári Babaház néven működött a Szent István Király Múzeum részeként. A közel ötezer darabból álló kollekció a Hiemer-házban 2012-ben megnyílt Hetedhét Játékmúzeumban kapott méltó helyet. Moskovszky Éva tudományos szinten, több síkon is foglalkozott játéktörténettel. Kapcsolatba került német, osztrák, dán, amerikai játékgyűjtőkkel, játéktörténészekkel, "babaológusokkal", publikált külföldi szaklapokban, s a hazai játékkutatás kiemelkedő egyéniségévé vált.

Éva néni 1998-ban kötött 25 évre szóló letéti szerződést a várossal, hogy a múzeum kiállítótereiben látogathatóvá váljanak az 1800-1900-as évek polgári világát idéző enteriőrök. Tíz évvel később az unokák tulajdonába került a gyűjtemény, amelyet 2010-ben védett gyűjteménnyé nyilvánítottak. A város jó gazdának bizonyult, hiszen nemcsak a tárgyak gondozását vállalta, hanem az ehhez kapcsolódó tudományos és kulturális események szervezését is. A játéktörténeti konferencia, a Hetedhét Játékfesztivál, a múzeumpedagógiai foglakozások mellett koncertek, irodalmi estek színhelyévé is vált a múzeum.

Az érték megőrzése, a város közgyűjteményének gyarapítása érdekében tárgyalt az Önkormányzat a gyűjtemény tulajdonosaival, és a megegyezést követően megvásárolta a gyűjteményt. Mostantól Székesfehérvár a Moskovszky-gyűjtemény tulajdonosa – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármesetere köszönetet mondott a családtagoknak, hogy bizalommal fordultak a város fele a gyűjtemény további sorsát illetően. Hozzátette, a Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeum szakemberei továbbra is nagy szakmai tudással, emberi hozzáállással, szeretettel kezelik, kutatják, dolgozzák fel és mutatják be a rájuk bízott értéket, a város közösségének közös tulajdonát. “Úgy érzem, teljesítettük, amit Éva néni felé is annak idején vállaltunk, hogy a Moskovszky-gyűjteménynek méltó környezetben ad otthont Székesfehérvár.”

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója megemlékezett arról, hogy az első állandó kiállítást Illyésné Ötvös Tünde, a Szent István Király Múzeum restaurátora rendezte, s az ő érdeme, hogy Moskovszky Évának a gyűjtemény elhelyezésekor Székesfehérvárra esett a választása. Megköszönte Nagy Veronika munkáját, aki muzeológusként 2012 óta gondozza a gyűjteményt, és kollégáival egy múzeumi szakmai műhelyt hozott létre.