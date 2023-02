2022. novemberi ülésén kimondta feloszlását Szabadegyháza képviselő-testülete. A község választási bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását február 19-e, vasárnapra tűzte ki. A testület feloszlásának okairól a regnáló polgármestert és a képviselő-testület egy tagját is megkérdeztük.

– Azt gondolom, az ügy személyes sérelmekből indult ki. Szerintük – a képviselő-testület szerint – túl sok a reprezentációs költség, túl sok az ajándék, amit a dolgozóknak és a lakosoknak ad az önkormányzat, legyen az karácsonyi vagy húsvéti ajándékozás, színházlátogatás. Véleményük szerint ez túl sok, de az önkormányzat költségvetéséhez képest én azt gondolom, hogy egyrészt ez nem több, mint a korábbi években, másrészt az önkormányzat irigylésre méltó költségvetési helyzetéhez képest ezt megengedhetjük. Ezekből az önkormányzati ajándékokból természetesen az oszlató képviselők is részesültek. Ők úgy gondolják, hogy pazarló gazdálkodást folytattam, a településfejlesztés és az intézmények átlag feletti működtetése mellett sok közösségépítő programot szerveztünk, amit a testület túl soknak tart. Én mindig azt vallottam, hogy a településfejlesztés mellett ugyanolyan fontos a közösség fejlesztése is. Ez nem egyik napról a másikra megy. Egy olyan településen, ahol úgymond elvárások vannak – mert van pénz –, sokkal nehezebb közösséget építeni, mint ott, ahol az emberek megszokták, hogy társadalmi munkával, összefogással fejlődik a településük. – mondta megkeresésünkre Egriné Ambrus Andrea polgármester. Hozzátette, mindemellett olyan vádak is érték, hogy a település túl kevés fejlesztési pályázaton indul.

– Én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy mi több pályázatot benyújtunk, csak az adóerő-képességünk miatt – ami sokszorosa a többi településnek – mindig a leghátsó sorban vagyunk, ezért azt gondolom, felesleges ötven-hatvan pályázattal készülni, amikor tudjuk, hogy maximum egyet, ha nyerünk. Szabadegyháza nem sok támogatást kap az államtól – és ezt nem negatívumként mondom –, mert mi több százmillió forintos bevétellel rendelkezünk, így nem is várhatjuk azt, hogy tíz-húszmillió forint támogatásokat kapjunk. – tette hozzá a polgármester, aki arra is kitért a fent említett vádak miatt, a képviselő-testület feljelentést tett ellene.

– Azt gondolom, azért indítottak büntetőeljárást ellenem hűtlen kezelés miatt, mert nagyon jól tudták, hogy ez hosszú ideg tart, de könnyen lehet lebegtetni, s közben lejáratni a polgármestert. Több időközi választásról tudok – nemcsak a megyében –, ahol hasonló a forgatókönyv. Kikértem egy büntetőügyvéd véleményét, aki az elé tárt anyagok alapján azt mondta, rágalmazással, hamis vádakkal és becsületsértéssel állunk szemben. – fogalmazott a polgármester.

Az ominózus ülésen, melyen kimondták a testület feloszlását, a képviselők – a polgármester és az alpolgármester kivételével – mind igennel szavaztak. Ennek kapcsán Csanádi Zoltán települési képviselőtől kértünk tájékoztatást arról, milyen okok vezettek a testület feloszlásához. Kérdésünkre a képviselő úgy nyilatkozott, feljelentést tettek a polgármester ellen, a nyomozásra tekintetettel nem szeretne bővebb információt adni.

Bárki számára elérhető azonban a testületi ülések jegyzőkönyve, mely szerint a feloszlásra vonatkozó kérést Szabó Veronika testületi képviselő tárta a polgármester elé. A jegyzőkönyv szerint képviselői oldalról az alábbiak hangzottak el a polgármesternek címezve: „Az elmúlt időszakban a képviselő-testületet egyre inkább kizártad a közös munkából, döntéshozatalból. Az eltelt hónapokban feltárt hiányosságok, fegyelmezetlenségek is ezt erősítették meg bennünk, illetve azt, hogy a testület számodra csak díszlet és jó ürügy egyes esetekben, hogy kihátrálj a felelősség alól. A nyáron tudomásunkra jutott és azóta további feltárt gondatlan gazdálkodással nem értünk, nem érthetünk egyet.” – fogalmazott a képviselő, aki egyúttal megkérte a polgármestert, hogy tegye fel szavazásra a testület feloszlását. A testületi tagok végül öt igen szavazattal és két ellenszavazattal döntöttek a feloszlásról.