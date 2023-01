Áldatlan állapotok uralkodnak az előszállási Kossuth Lajos utcában – panaszkodott a feol.hu-nak küldött levelében. A levélíró az alábbi problémákat osztotta meg velünk, sorolta fel, remélve, hátha végre sikerül előrelépést elérni az ügyben:

– Sajnos az ünnepek alatt még inkább felmerült a probléma az utcáink állapotával kapcsolatban. Szomorú, hogy a távolabbról eljövő rokonoknak és a faluba érkezőknek ez a látvány fogadja (vezető képünkön látható). Azonban ez lenne a legkevesebb, viszont ezeket az utakat nem lehet használni, a gödröket kikerülni nem lehet, legfeljebb eldöntheti az ember melyikbe menjen bele. Gyalogosan és biciklivel szintén járhatatlan… – írta, amit a közösségi oldalra is feltöltött.

Ezt követően felkerestük a faluban élő hölgyet, aki részletesebben is kifejtette panaszait, bízva a megoldásban.

– A probléma évek óta fennáll. Kátyúk, hatalmas gödrök borítják a Vörösmarty, a Béke, a Kossuth, a Feszty Árpád utcát. Ezek az utcák Dunaföldvár felől Előszállás elején találhatóak, a „fenti” falurészben ennyire nem rosszak az utak, ott több utcát leaszfaltoztak az utóbbi időben (Gárdonyi és Erkel u.). A mi utcánkban (Kossuth) azonban évek óta az ígérgetés megy, általában csak annyi a válasz, hogy már beadták a pályázatot. Változás azonban nem történt, szüleim 26 éve élnek itt és az utca csak egyre rosszabb állapotú. Ideiglenes megoldásokat találtak ki, mint például, amikor földgyaluval eltolták az utat, de utána nyáron úgy porzott az utca, hogy nem lehetett ablakot nyitni. Esős időszak után kialakultak ezek a hatalmas kátyúk, melyeket lehetetlenség kikerülni. Sajnos szégyenérzet kapja el a családomat amikor most karácsonykor is eljöttek a távoli rokonok és azt mondták, hogy legközelebb a bolt parkolójában fogják letenni az autót, mert nem merik a kocsit kitenni ennek az utcának… – magyarázta az utcában élő, aki reméli ismét sikerrel jár: – Azért vetettem fel a közösségi csoportban a problémát, mivel egyszer már sikerrel jártam el a buszmegálló ügyében. Akkor feltöltöttem pár fotót a bolttal szembeni buszmegállóról, és a falu népe összefogva új buszmegállókat készített, melyek már nem életveszélyesek és használhatóak. Reméltem, hogy a mostani posztommal szintén fel tudom hívni a figyelmet egy súlyos problémára, ami megnehezíti az itt élők mindennapjait. Azonban a közösségi oldalon már többször lett jelezve a probléma 2019-ben mérőszalaggal bizonyítva töltöttek fel a Feszty Árpád utcáról olyan fotót, ahol látni, hogy 2 méteres gödrök díszítik az utcát. Az előbb említett utcában ráadásul járda sincs, ahol lehetne gyalogosan közlekedni. – zárta gondolatait.

2019-es fotó a Feszty Árpád utcáról: 2 méteres gödrök díszítik az utcát – a helyzet azóta is változatlan.

Forrás: Olvasó

Bejegyzéséhez más utca lakói is csatlakoztak, akik a feol.hu megkeresésére szintén elmondták aggályaikat.

A Feszty Árpád utca lakója elmondta, hogy náluk is szintén fennálló problémáról van szó a murvás úton. Kiemelte, hogy esőzéskor még rosszabb a helyzet, mert nem lehet látni a gödrök mélységét: – Mi személy szerint már az utcában többször is feltöltöttük ezeket a gödröket, hogy valamelyest jobb legyen, de jön egy nagyobb zuhé és kimossa. Már régóta várjuk, hogy az utcánkra aszfalt kerülhessen.

Hasonló megoldásban reménykedik a Rákóczi Ferenc utcában élők is. Egy ott lakó szerint a polgármester úrnak jobban meg kellene erőltetnie magát, hogy a panaszok végre nyitott fülekre találjanak. Szerinte a posztban felsorolt utcák embertelen állapotban vannak.

– Aki autóval megy, az jó ha max 10-zel tud menni, sokszor még annyival sem. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy száguldozni szeretnénk, viszont amilyen helyzet van az nem állapot. Mindegy, hogy eső vagy szárazság van, teli van kátyúkkal. Se biciklivel, se autóval, de van olyan rész, ahol gyalog is elég nehéz bárhova eljutni, főleg esős időben. A polgármester úr mindig azt mondja, majd ha megnyernek valamiféle pályázatot. Viszont ezt mondták a bölcsődére is ezelőtt több mint 10 éve (a lányom most ballag 8 osztályból). Vannak itt bőven problémák.

Alapanyag van, munkaerő nincs

Levélben fordultunk a község polgármesteréhez, Farkas Imréhez. Válaszában kifejtette, hogy az őszi időjárás és a sok csapadék velejárója a kátyúk kialakulása a salakos úton. Mint írta, eddig még mindig megoldották ezt a problémát, vagy az önkormányzat, vagy a lakosok, ugyanis murva, mart aszfalt rendelkezésre áll, munkaerő azonban nem. Megjegyezte, hogy a saját utcájukat is az apósa segítségével fogja murvázni. A lakosoknak azt ajánlja, hogy keressék fel őt a nyilvános telefonszámán, mert csak így lesz megoldás.