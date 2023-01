A 90-es évek elején volt először jótékonysági bál Gárdonyban. Már akkor is a főszervezők között volt Erdei Péterné Katalin, aki ma alpolgármesterként vesz részt a város vezetésében. A covid járvány miatt pár év kimaradt, így 2020 után most szervezik meg először ismét a jótékonysági rendezvényt. A kezdetekről is mesélt a feol.hu-nak:

- A bál ötlete a mi nappalinkban született, akkor még a férjem volt képviselő. Barátainkkal, a Kocsis családdal beszéltünk arról, hogy segíteni kellene a rászorulóknak s mindezt közösségi esemény formájában lehetne megszervezni. Így született meg a jótékonysági bál gondolata. Megkerestünk vállalkozókat, akik a tombola ajándékokat biztosították. Csomagokat készítettünk és megszerveztük az első bált. Férjem és a Kocsis család közös ötleteként indult tehát útnak a program – meséli Katalin.

- Az első pár év tapasztalata után, iskolai tanítóként arra jutottam, az lenne a jó, ha a gyerekeknek direktben érkezne a segítség. Ebben segített az akkori iskolaigazgató, Tóth István – mai polgármester is. Így azóta is kirándulást, tábort finanszírozunk főleg, és a város iskoláiban és óvodáiban dől el, melyik gyereknek lenne szüksége a támogatásra, hogy a társaival tarthasson. Ezek a lehetőségek ugyanis életre szóló élmények a gyerekeknek.

De nem csak a támogatásokból, hanem a belépőjegyek árából is jut a rászorulóknak – az idei eseményen is, melyet január 28-án, szombaton 18 órakor rendeznek meg a volt Csutora, azaz a mai Admirale étteremben. Nagy eseménynek ígérkezik ez a város életében, elég ha csak arra gondolunk, hogy az utolsó, 2020-as rendezvényen 142 támogató csatlakozott a bálhoz és az adományozók sorához. És ebbe a sorba beleértendők a műsor fellépői is, akik produkcióikkal járulnak hozzá a jótékony gárdonyi ügyhöz. Így például – hangsúlyozta a főszervező -, a Sugar Band – a Nádas étterem volt zenekara - is ingyen lép fel és biztosítja a talp alá valót egész este a bálozók számára. A nyitótáncot pedig hagyományosan, ezúttal is a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium végzős szalagavatós diákjai járják el. – Az idén is vendégeink között lesz a Gárdony testvérvárosából, Sepsikőröspatakról érkező delegáció, sőt, olyan támogatók is, akik ugyan már rég elköltöztek a városból, mégis mindig fontosnak tartják, hogy támogatásukat és kapcsolódásukat ezúton is kifejezzék – tette hozzá az alpolgármester.