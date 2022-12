Diós és mákos bejgli, sós és édes sütemények, tea és forraltbor várta azokat, akik csütörtök este elindultak, hogy megkeressék az idei élő adventi kalendárium első ablakát, amelyen délután 4 órakor gyúltak ki a fények. Igaz, az 1-es számot csak halványan lehetett látni a polgármesteri hivatal ablakában, de a díszkivilágítás elárulta, jó helyen jár az ember. Az aktuális ablak címét amúgy minden nap rejtélyes versikéből lehet megfejteni, így még izgalmasabb a játék. A verseket minden nap megtalálják a Közösségi Tér Iszkaszentgyörgy nevű közösségi oldalon.

A faluban egyébként nem csak az ablakkeresési kedv nagy, de az elmúlt években bebizonyosodott, szívesen vállalják a helyek az ablak díszítését is. Olyan is akadt, aki már tavaly lefoglalta a helyét, hogy idén véletlenül se maradjon ki a háza az adventi kalendáriumból. Iszkaszentgyörgyön a díszes ablak mellett vendégül is látják az ablakvadászokat.