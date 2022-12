A diákok rövid műsorral is készültek, majd meglátogatták az állatokat. Nem maradt távol az eseménytől a Mikulás sem, aki az állatokkal kapcsolatos rejtvényeket, feladványokat is hozott magával, a helyesen válaszolók szaloncukrot kaptak. Természetesen a tanulók is magukkal hozták az általuk gyűjtött adományokat, amelyek szintén a fa alá kerültek.

Ahogy azt Krebsz Gyöngyi, a telep vezetője elmondta, szívesen fogadnak kölyök és felnőtt kutyáknak, illetve macskáknak való konzerveket, vitaminokat, immunerősítőt, tisztító-, és fertőtlenítő szereket, takarót, meleg ruhákat, erős nyakörveket, pórázt, macska almot, esetleg papír darálékot (min. 8 cm hosszú, nedvszívó papírból a jó). Pénz adományozására is van lehetőség, amit a Herosz számlaszámára lehet átutalni.

Mint kiderült, két magánszemély értékes felajánlást tett, aminek köszönhetően klímákat állítanak be fűteni, így több helyen is ki lehet váltani a gázfűtést, amit el sem indítottak. A cicaoviban már működik is, a telepvezető elmondása szerint nagyon jól érzik magukat a kölyökmacskák a kellemes melegben. – Nagyon örülök és hálás vagyok ezért a felajánlásért, hiszen októberben azt hittem, ki kell üríteni a telep egy részét és fogalmam sem volt arról, hova teszem az állatokat. Az önkormányzattól is kaptunk kiegészítő támogatást, amiből az orvosi helyiséget és a munkatársaink öltözőjét is be tudjuk fűteni – válaszolta a telepvezető arra a kérdésre, hogyan tudják átvészelni a telet a megnövekedett rezsiköltségek közepette.