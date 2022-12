Az év utolsó éjszakáján a szállás ára egy személynek átlagosan 14 ezer forint, ami 23 százalékos drágulás tavalyhoz képest. A Szallas.hu adatai szerint az átlagos kosárérték (egy foglalásra jutó átlagos összérték) 81 100 forint, ez 47 százalékkal több az előző évhez képest. Az egy és két éjszakás foglalás a leggyakoribb az év utolsó hétvégéjén. A vendégek csaknem harmada apartmanban piheni ki az újévi mulatozást. Negyedük hotelt, ötödük vendégházat, 17 százalékuk panziót, 5 százalékuk pedig egyéb szállástípust választott - olvasható a Szallas.hu közleményében.

Fotós: Nagy Balázs

Megyénk sem szűkölködik, már ami a vonzó desztinációkat és a foglalásokat illeti: a Velencei-tó közelsége a megyeszékhelyről és a fővárosból is csábítja hosszú hétvégére a kiruccanni vágyókat. Itt egyaránt találunk óriási wellness hotelt, apartmant, vendégházat és motelt is. A szallas.hu-n foglalni próbáltunk a sukorói Illaberek Turistaházban is, de a jelzett időpontra már minden szobájuk elfogyott – írták. Szúrópróba-szerűen próbát tettünk a pákozdi Pogánykő Vendégházzal is, pórul jártunk, nem úgy, mint azok, akik korábban „ébredtek” és a hétvégét különféle idilli helyeken töltik majd.



Turanitz Gergely, a Velencén, az M7-es autópálya mellett üzemeltetett Tekergő Étterem és Motel egyik vezetője kérdésünkre elmondta, a Tekergő Étterem az utóbbi pár év hagyományai alapján december 23-án bezár, és csak január elején nyit ki újra. - Kell mindenkinek egy hosszabb pihenés, hisz az év többi napján nyitva vagyunk. Szállásunk természetesen most is foglalható volt, és Szilveszter napjára mindig megtelik. Sokan jönnek ilyenkor, hiszen, ha nálunk nincs is, de a környéken sokan tartanak zenés-táncos mulatságot, vagy házibulit.



Székesfehérvári szállást is már nehezen találni a hétvégére, a Szárcsa Hotel Székesfehérvár igazgatója is elmondja, náluk sincs már elérhető szoba az év utolsó és az új év első napjára.



- Nekünk idén telt házunk lesz, a többség három éjszakára érkezik, és a szilveszteri partinkon is részt vesz. Magyar vendégeink vannak főleg, de vannak közülük többen, akik már nem Magyarországon élnek. Sok a visszajáró vendég. Most nagyon gyorsan foglaltak a vendégek, és idén a szilveszterre nagyobb volt az érdeklődés. A pandémia előtti években a karácsony volt nálunk népszerűbb, idén akkor kevesebben voltak. Mivel felújítottuk a wellness részlegünket, valamint árakat is csak nagyon mérsékelten emeltünk, még nem érzékelünk olyan nagy visszaesést. Kaptunk idén egy jelentős szakmai díjat is a legnagyobb magyar szállásközvetítő portáltól, ez is szerepet játszhat – mondta el a feol.hu érdeklődésére Ritter Judit a Szárcsa Hotel Székesfehérvár igazgatója.



A móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkot is szerettük volna megkérdezni, de a honlapról tudtuk meg, ideiglenesen zárva tartanak. A felugró ablak arról informál, hogy az energiaválság miatt a gázárak a tizenötszörösére növekedtek, ezért kényszerültek október közepétől bezárni a fűtési szezon végéig.