A falu egyik lakójának, Kiss Annamáriának egyik álmatlan éjszakája szülte a „nagy találkozást”, ami összehozta a falu lakóit. Kizökkentek a szürke hétköznapokból, és az esti séták alatt is ismerkedtek azok, akik eddig nem is találtak egymásra. Nem túlzás, de minden este a falu lakói, akik hírül veszik a szeretetsétát, elgyalogolnak egy házhoz, ahol már nappal is készülnek az esti fogadtatásra. Sütnek, főznek, készül a kürtöskalács, italokat forralnak, előkerülnek a karácsonyi dalok, a lemezek, hogy estére mindenkinek meglegyen a hangulata, amikor kitárulnak majd a kapuk. Karácsonyig lesz az adventi szeretetséta, addig tart ez a közös program a közös vendéglátás.

Fotós: Szabó Evelin

Kiss Annamária kezdeményezése idén is futótűzként terjedt a faluban, olvashatnak róla a fiatalok, a felnőttek a facebookon, az idősebbek, akik nem használják ezt a közösségi oldalt, a helyi CBA falán kihelyezett karácsonyi házikó oldalán láthatják a találkozó hírét minden nap.

Fotós: Szabó Evelin

A találkozó pontjától, menet közben 100- 120 ember sétál el a vendéglátók házáig. Senkit nem érdekel, hogy mennyit kell gyalogolni, mert mosolyogva és beszélgetve teszik meg a távolságot. Némi túlzással szólva, ehhez a programhoz igazítják az estéjüket, mert nem akarnak soha lemaradni.

Fotós: Szabó Evelin

Mindenki adja a szívét, lelkét, lassan-lassan visszajön a régi falu hangulata, az embereknek igénye van a társasági életre. Valószínű, hogy ismét „összezár” a falu, és egy kis idő múlva mindenki, mindenkinek a barátja, ismerőse lesz. Ahogy ezt az álmatlan éjszakán Annamari megálmodta…