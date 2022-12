Lévai Miklós a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Területi Szervezete (HOHE) elnöke hangsúlyozta beszédében, hogy bár még nem hangzott el az ünnepélyen, de a limanowai küzdelemben maguk a fehérvári huszárok is részt vettek. A nyugállományú alezredes is dicsérte a 25 éven át tartott kiváló munkát, melyet a Fehérvári Huszárok Egyesületének akkori, alapító, és mostani tagok is nyújtottak és nyújtanak ma is.

A HOHE vezetőjének beszéde után megkezdődött a koszorúzás, a helyőrségi zenekar adta ütemre. Megyei, városi vezetők, a Fehérváron állomásozó katonai alakulatok, a limanowai hagyományőrzők nevében is került koszorú a lovas szobor lábához, de lerótták tiszteletüket a hagyományőrző egyesületek, civil szervezetek és persze maguk a huszárok is.