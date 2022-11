Régi adósság az 1975-ben épült út felújítása, ami legalább 30 éve téma – mondta tavaly novemberben Molnár István, a Magyar Közút Fejér megyei igazgatója, amikor bejelentették az örömhírt a Gánti út és a Dobogó utca sarkánál. Akkor az is elhangzott, a rettenetesen rossz állapotban lévő, 4,75 kilométer hosszú utat, melynek közel két kilométeres szakasza Csákvár belterületére esik, azért sem tudták korábban egy ütemben felújítani, mert nem volt megoldva a település ezen részén a csapadékvíz elvezetés. Márpedig ez is kardinális kérdés volt, hiszen a Vértes 150 hektárnyi vízgyűjtő területéről lezúduló csapadék és olvadt hó ezen az utcán folyik be a településre, így gyakran öntötte el az itt lévő házak udvarát, pincéit. A mostani felújítással sikerült két legyet ütni egy csapásra, hiszen az út felújítása mellett a vízelvezető rendszer is kiépült az elmúlt hónapokban.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az aszfalt teljes megújulása mellett az útszakaszon található mind az öt autóbuszmegállóban kiépítették a buszöblöt és az peront, a Szabadság utcánál pedig új zebra is létesült.