A hagyomány szerint Szent György napjától Szent Mihály napjáig vannak kint a legelőkön a marhák, ám idén, az időjárás miatt kicsit másként alakult a helyzet. A napokban vitték csak be például a Dinnyési-fertő egyik elkerített részéről az angol vörösmarhákat – az angusokat -, hiszen a fű még egészen jól nőtt a területen. A Madárdal tanösvény bejáratánál azonban még mindig kint vannak a szürkemarhák – köztük egy alig három hónapos példány is.

- Mostanra lett szürke, nemrégiben még rejtőszínű volt, ahogyan egyébként a szürkemarha borjak is születnek – árulta el a feol.hu-nak Fenyvesi László, a fertő őre. Aki elmondta azt is: a szürkemarháknak ugyan van telelőhelyük a falu szélén, szükség esetén kapnak itt ellátmányt is, ám mivel kevés idén a takarmány - az aszály miatt kevés széna lett -, ezért amíg lehet, legeltetik őket. - Vannak még bőven legeltethető területek.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Bizonyított tény, hogy szürkemarhák számára ideálisabb, ha télen át legelnek, mintha csak szénát kapnának. 2010-ben volt egy árvizes év, akkor éppen azért nem volt elég széna, ezért egészen télen legeltettük őket. Kiderült, sokkal jobb kondícióban voltak utána, mintha szénát ettek volna csak egész télen.