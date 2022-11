A közös kapcsot a két kiállítás között Ari Santeri Kupsus személye jelenti, aki évek óta bérli az iszkaszentgyörgyi kastélyt, amelyet korhű bútorokkal rendezett be és amely nyaranta többek között koncerteknek, képzőművészeti tárlatoknak és alkotótáboroknak is helyszínt ad. A szerda esti fővárosi megnyitón a galéria tulajdonosa arról beszélt a megjelenteknek, milyen jó hely Iszkaszentgyörgy, ahol sok tehetséges, alkotó embert is megismert. Ezért sem volt kérdés számára, hogy a fotósoknak bemutatkozási lehetőséget biztosítson Budapesten.

A kiállított képeket a Molnár Artúr vezette fotószakkör tagjai készítették még a nyár folyamán, rajtuk főként a falu épített öröksége és más értékei köszönnek vissza. A felvételek első körben azzal a céllal készültek, hogy a község jövő évi falinaptárát illusztrálják, ám a szakkör végére kiderült, a résztvevők többsége egészen ügyesen bánik a kamerával. Így aztán „belecsaptak a lecsóba” és komolyabb fotókat is csináltak. A hangulatos képekkel sikerült közelebb hozni a kiállításmegnyitón megjelentekhez ezt a nem is olyan kicsi, Fehérvárhoz közel eső falut. A szakkör tagjai szentgyörgyi pálinkával, rozé borral és pogácsával is megkínálták a közönséget.

Az est egy iszkaszentgyörgyi kastélyban forgatott művészfilm vetítésével zárult.