A kiállítás megnyitóján a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ötödik osztályos tanulói énekei keretezték. Gonda Emma, a Magyar Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társaságának alelnöke a megnyitón elmondta, a csipke a reneszánsz korában, először a királyi és a nemesi udvarokban jelent meg Magyarországon. – Korábban, amikor a Fejér Megyei Művelődési Központban dolgoztam, akkor a Csipkebokor Alkotókör elődje is az intézményben tevékenykedett. Ott ismerkedtem meg a csipkeverőkkel és a csipkeveréssel, és azóta is csak csodálni tudom azt, amikor számtalan verőkével, számomra szinte követhetetlen mintákat tudnak életre kelteni – mondta Gonda Emma. Kiemelt egy másik kapcsolódási pontot is, hiszen az általa alelnökölt társaság évről évre szervez nyári tábort az ország csipkeverői számára. Gonda Emma tiszteletét fejezte ki az alkotók felé, hiszen mint mondta, ez a művészet az alázat és a türelem megtestesítője is.

A kiállítás 2023. január 13- ig várja a látogatókat.