Már lassan egy hónapja történt az egyeztetés, amelyen Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője mellett Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője és Bakró-Nagy Tamás György, a városgondnokság közlekedési divízióvezető-helyettese is részt vett. A találkozón megegyeztek a felek, hogy a lakók által kért egyirányúsítás túl drasztikus lenne, ezért kis lépésekben haladnának. Elsőként megtiltanák a parkolást a járda felőli oldalon, ezzel is védve a gyalogosokat, illetve virágládákat helyeznének el az utca bizonyos részein, csökkentve a parkoló autók számát. Ezen felül még a sebességkorlátozás (30-as tábla) betartatására irányuló különböző módszereket, eszközöket vezetnek be. Sajnos, amnt a lakók a feol.hu-nak jelezték, azóta sem történt előrelépés, az erős autósforgalom, a száguldozások és a parkolás továbbra is a régi.

Az egyik lakó meglehetősen kemény hangú levelet küldött el a szerkesztőségünkhöz, amiben gyors megoldást vár, aggódik az utcában élők biztonságáért, ami szerinte a fentebb említett okok miatt egyáltalán nem biztosított.

„Meddig kell még tétlenül tűrnünk!?" – hangzik az első mondat, majd kifejti, hogy a rengeteg száguldozó autó, a munkagépek kora reggeli menetele káoszt okoz a kis utcában és hiába jelezték már az önkormányzat, a polgármester, vagy a közlekedési iroda felé, változás azóta sem történt, sőt, szerinte süket fülekre találtak a panaszok.

– Pár napja például a Nagyváradi utcában egy száguldó sötét színű autó kora esti órákban elütött egy macskát. Két lakó is látta az esetet, amikor is a szerencsétlen állat kétszer is megpördült, majd visszaesett az útra és kimúlt. Az autó sofőrje meg sem àllt, hogy megnézze, él-e még szegény állat. Mekkora sebességgel mehetett az autó? Nem a megengedett 30 km/h sebességgel, az biztos, hanem többszörösével. Ma egy állat, holnap egy idős nyugdíjas vagy egy gyerek ? Holott a képviselő asszony figyelmeztette a száguldozó sofőröket, hogy a rendőri jelenlét is erősebb lesz – írja ingerülten a lakó.

A levél további részében egy önálló akcióról is beszámol, melynek célja, hogy adatokkal támasszák alá azt a káoszt, amit nap mint nap tapasztalnak. A beküldött videót a lakó nemrégiben készítette.

– Mi lakók készítünk forgalom számlálást, hogy végre higgyenek nekünk, rengeteg autó közlekedik az utcában. Továbbra is kitartóan küzdünk, hogy jobb körülmények legyenek a Nagyváradiban. A folyamatos hárítás mellett el kellene végre dönteni a városvezetésnek, hogy kinek az érdekét veszik figyelembe – zárta gondolatait ez egyik ott lakó a levélben

Az üggyel kapcsolatban levélben kerestük meg Brájer Évát, a körzet képviselőjét, hogy ő mit tud, mikor várható bármiféle előrelépés a Nagyváradi utcával kapcsolatban? Maroshegy képviselője válaszában a következőkről tájékoztatta a FEOL-t:

„A Polgármesteri hivatal Közlekedési irodájának tájékoztatása szerint a bejárás óta eltelt időszakban a "kisbolt" és vendéglátóipari egység tulajdonosa elbontotta az épület előtt lévő teraszát annak érdekében, hogy a parkolási gondok enyhüljenek. Az iroda szakmai véleménye, hogy várjunk a megállni tilos tábla kihelyezésével és egy-két hét után vizsgáljuk meg újra a helyzetet, segített-e a terasz elbontása a parkolási problémákon. Az egyéb kihelyezésekkel kapcsolatos megállapodások legkésőbb december elején valósulnak meg az ehhez szükséges szakmai tervelőkészítés okán."