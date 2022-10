Több szempontból is ragyogó szombat délelőttöt töltött el az, aki a kálvária út rendbetételére látogatott ki a frissen aszfaltozott Sport utca sarkára. Az égiek csodálatos őszi napsütéssel támogatták a közösségi összefogást. A munka részleteiről a polgármester beszélt. Gömbösné Rostaházi Judit azt mondta: -Nem kevesebb, mint 18 önkéntes társadalmi munkában tisztította meg a területet. A tavalyi évben elkezdett munka, vagyis az illegális hulladéklerakó felszámolása sikeres volt. Néhány fűkaszálék kupac kivételével tiszta a terület, ami talán azt jelenti, hogy megértették az üzenetet: A szemétnek a kukában és nem a közterületen a helye.

Azonban azt is megtudtuk, hogy az út mentén végzett tavalyi bozótirtás után sok tuskó hátra maradt. Ezeket ki kellett szedni, arról nem is beszélve, hogy az időközben felnövekvő gazt és sarjhajtásokat is le kellett vágni. Ebben nagy segítség volt Krausz Balázs, illetve az isztiméri Bakony Mezőgazdasági KFT, mert a társadalmi munkát megelőző napokon munkagépekkel könnyítették meg a nehéz feladatot. Sokat tettek ezzel hozzá a szombati nap sikeréhez. De derekasan helytálltak a civil segítők és az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai is. A finom ebédet Vargáné Szala Veronika és Bartusné Zsuzsa főzte a Stop ABC által támogatásként biztosított alapanyagból. A folyékony kenyeret, vagyis a folyadékpótláshoz elengedhetetlen sört a helyi Fehér Ablak KFT. biztosította.

Arra a kérdésre, hogy milyennek értékeli a napot és a lakosság aktivitását, azt mondta a polgármester: -Ismét bebizonyosodott, hogy egy maréknyi ember sokat tehet a közösségi környezet élhetőbbé tételében, ezért hála és köszönet nekik.