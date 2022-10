Az önkormányzat korábban sikeresen pályázott a MOL-Új Európa Alapítvány VárosFa programjára, melynek második ütemében a Palotaváros gazdagodott újabb facsemetékkel.

– Tavasszal a Bőrgyár utcában már húsz fát el tudtunk ültetni, most pedig hetven darab fával gazdagodik a palotavárosi tavak környéke. Egy környezeti nevelési program is társult a kezdeményezéshez: a 2017 óta Örökös Zöld Óvodaként működő Gyöngyvirág Óvoda is csatlakozott a projekthez. – fogalmazott Mészáros Attila alpolgármester, miközben az ovisok szorgosan, rutinos mozdulatokkal lapátolták a földet a fák tövéhez, s gondosan ültették a tulipánhagymákat, bízva abban, hogy tavasszal még színesebb arcát mutathatja a tavak környéke.

A város főkertésze, Györök Orsolya elmondta, a program második ütemében harminc platán, húsz amerikai hárs és húsz darab magas kőris gazdagítja a területet. A városgondokság képviseletében Homoki László közterület-fenntartási divízióvezető hozzátette, a folyamatos vízutánpótlás érdekében tavasszal öntözőzsákokat helyeznek az előnevelt facsemeték tövébe.

– Óriási előrelépés ez Fehérvár életében, hiszen az aránylag gyéren erdősült városrészt most már fölváltja egy rohamosan növekvő erdős terület. A Hübner lakóteleppel szemben három éve már létesítettünk egy kisebb erdőt huszonötezer darab facsemetével, csatlakozva egy meglévő erdőtömbhöz. A meglévő erdőtömb peremén kapnak most helyet ezek a földlabdás fák. A tavak környékén ugyancsak négy éve ültettünk huszonháromezer darab facsemetét. Azt mondhatom, hogy egy nagyon komoly erdőfolt alakult ki itt az évek során. Ebben a sűrűn lakott városrészben ez egy óriási előrelépés, amely hozzájárul a klimatikus viszonyok befolyásolásához is. – összegezte Balsay Zsolt, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. ágazati igazgatója.