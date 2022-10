Egyebek közt ezzel kezdte köszöntőjét Petrovickijné Angerer Ildikó, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi vezető-főtanácsosa. A nagy hagyományokkal bíró versenyen egyre több virágosítót jutalmazhatnak, már nemcsak a kategóriák dobogós helyezettjeit, hanem különdíjasokat, jubilálókat, és köszöntik az első alkalommal nevezett versenyzőket is.

Hosszas lenne minden egyes díjazottat felsorolni, a következőkben a nyolc kategória dobogósait olvashatják (zárójelben a helyezésükkel). A legszebb virágosított intézményudvar/homlokzat/előkert kategóriában hat pályázat érkezett, első helyezett a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság lett. A legszebb családi házas előkert kategóriá­ban kilenc pályázat volt, Vigh-­Iványi Piroska állhatott fel a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. A legszebb, lakosság által virágosított ablak/franciaerkély kategóriára hét nevezés érkezett, amelyben végül Balogh Julianna nyert.

A legszebb, lakosság által virágosított erkély kategóriában tíz pályázó volt, az aranyérmet Gál Károly kapta.

Mórocz Gabriella díjazott és Barta Endre alpolgármester

Fotós: Laczkó Izabella / DH

A legtöbb nevezés, összesen tizenhét pályázat a legszebb közterületi lakossági előkert kategóriában volt. Itt Varga Sándorné végzett az élen. A legszebb közterületi társasházi előkert kategóriában kilenc pályázat érkezett: a Szabadság út 23–25. Társasház kertjét találta a zsűri a legszebbnek.

A legszebb virágosított üzlet/vállalkozás/szervezet előkert/homlokzat kategóriában egy pályázó volt, így különdíjat kapott a Kristály Egészség Stúdió. Ugyancsak egy pályázat érkezett a legszebb közterületi lakossági virágláda kategóriá­ban, amelynek különdíjasa ezzel Markovics Mártonné lett. A Szabadság út 23–25. Társasház előkertjét Mórocz Gabriella ápolja és gondozza. A hölgy nem csak ebben a kategóriában indult, ugyanis virágokban pompázó erkélyéért is különdíjat kapott. Jubilálóként is köszöntötték, öt éve nevez a megmérettetésre. Az erkélyt a nyári időszakban muskátlikkal ülteti be, a hidegebb hónapokban pedig őszi árvácskákkal. Az előkertben mindenféle virág megtalálható, évelők és egynyáriak egyaránt, amiért sok dicséretet kapott már a környék lakóitól.

A Görbe utca mondhatni híres a szépen virágosított előkertekről, sőt, különlegességgel is találkozhatnak az arra sétálók. Az is érdekes, hogy a gondos kertgazdák között van egy fiatalember is, Héder Zsolt, akinek munkáját a kategória második helyezésével díjazta a zsűri.