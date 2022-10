Csak úgy kimentek és megcsinálták 1 órája

Nem kell mindenhez támogatás, elég volt az összefogás Bakonycsernyén

Nem is olyan régen számolt be a hírlap a Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Rózsa utcai intézményének átadásáról. Az épület felújításával a nyáron végeztek, és szeptember elsején volt az ünnepélyes avató. Most, a felújítás utolsó mozzanataként az épület előtti rész 12 féle, összesen 50 darab növénnyel gazdagodott.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Pirosban Turi Balázs, fehérben Bechtold Péter dolgozott a hölgykoszorú közepén az óvodáért, illetve egy szebb környezetért Forrás: Önkormányzat

Turi Balázs polgármester úgy fogalmazott: -Már az épület felújításában is fontos szerepet játszott az összefogás, ugyanis ebben az intézményben az óvónők, illetve a dajkák rendet raktak, festettek, mázoltak és takarítottak a kivitelezés záró szakaszában, és most éppolyan buzgó lelkesedéssel vettek részt az ültetésben, hogy minél szebb legyen a már eleve impozáns környezet. Mint megtudtuk, a polgármester maga is segített az ültetésben, ahogy Bechtold Péter doktor, a II. sz. körzet háziorvosa. Ők ketten nem csak a fizikai munkával erősítették az összefogást, hanem eleve ők finanszírozták anyagilag a parkosítást. A nagyközség vezetője és háziorvosa felelősséget is vállalt, ugyanis örökbe fogadtak három piros virágú díszgalagonyát.

