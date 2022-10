Az esemény a Gaja Egyesület a fenntartható kertművelésért című projektet keretében, az Arconic Alapítvány támogatásával valósult meg. – Egyesületünk hosszú évek óta igyekszik óvodásoknak és iskolásoknak környezetvédelmi foglalkozásokat tartani. Ebben elhivatottak vagyunk. A környezetvédelem kapcsán azonban a legtöbbször a vízre, a levegőre, vagy más egyébre gondolunk, de a talajra csak igen ritkán. Pedig talaj nélkül sincs élet, ezért a talajvédelem is igen fontos lenne! – mondta Vajgerné Bőhm Erika, az Egyesület titkára.

A hétfő délelőtti program – amely az első része egy több alkalmas foglalkozás sorozatnak – ezért a talajt állította a középpontba, aminek során a gyerekek főként gyakorlati úton ismerkedhettek meg a homokos és az agyagos talajjal, illetve a különböző talajelemekkel. A projekt részeként az programban résztvevő 5 iskola és 4 óvoda vetőmagokat is kap, amelyeket elvetve figyelemmel kísérhetik a növények fejlődését, sőt a termést meg is tudják végül kóstolni még ebben a tanévben. - A lényeg minden esetben a tapasztalati tanuláson van, hiszen amit csinálunk, azt könnyebben meg is tanuljuk – hangsúlyozta a titkár.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Legközelebb a víz, illetve a talaj és a víz kapcsolata áll majd a foglalkozás középpontjában.