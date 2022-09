A hagyományokhoz hűen idén is Siófokon tartják immár a X. Szakdolgozói Kongresszust, amelyen a legkiemelkedőbb munkát végző kórházi dolgozók munkáját is elismerik. Örömmel adhatunk hírt róla, hogy a megyei kórház két dolgozója is elismerést kapott.

A MESZK, azaz a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szakmai Díját kapta Szabó István.

Szabó István 2000-ben került a Fejér Megyei Szent György Kórház Ifjúsági és gyermekpszichiátriai gondozójába, segédápolói munkakörbe, ahol 2 év megszakítással azóta is dolgozik. 2005-ben a felnőtt pszichiátria gondozóban folytatta pályafutását szociális munkásként. 2006-ban általános szociális munkás szakirányon főiskolai diplomát szerzett. 2007 óta csoportvezető asszisztensi feladatokat is ellát. Folyamatosan képezi magát egészségfejlesztő mentálhigiénikus, egészségügyi asszisztens képesítést szerzett. Jelenleg a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Komplex Rehabilitáció mesterképzési szakon folytat tanulmányokat. Elhivatottságát és munkabírását jellemzi, hogy a napi munkafeladatok mellett 2018. márciusától Burnout munkacsoportban mentálhigiénikusként dolgozik.

A COVID járvány alatt kiemelkedően teljesített. Annak érdekében, hogy minden beteget el tudjanak látni, átszervezte a gondozó munkarendjét és sokszor ő maga is beugrott munkatársai helyett. A pandémia alatt levezényelte a pszichiátriai gondozó költözését, miközben folyamatosan biztosította a zavartalan betegellátást. Kiállított egy csapatot, melynek tagjaként naponta (hétvégeken is) 12 órában dolgozott az oltópontokon. Néha látszott rajta, hogy fáradt, de soha nem mondta. Kezelte az emberi problémákat, minden szinten. Az oltóponton szelíd határozottsággal, a Gondozóban emberséggel és rugalmassággal. Munkája mellett szerepet vállal a MESZK Fejér Megyei Területi szervezetének munkájában. A kezdetektől a MESZK tagja. Küldöttként segíti a helyi és területi szervezet munkáját. Folyamatosan részt vesz a kamara területi munkájában, elnökségi értekezleteken, rendezvényeken, COVID előtt rendszeresen szervezett szabadidős programokat, Adventi kirándulást Magyarországon belül és külföldre is. Országos küldött. A Meszk Fejér Megyei Területi Szervezetének járóbeteg ellátási alelnöke. 2017 óta Országos Járóbeteg Szakdolgozói Tudományos Nap szervezőbizottságának tagja.

Zsila Sándorné „Tagozatért" díj-ban részesült.

Terike 1979 szeptemberében tanuló nővéri szerződéssel kezdett dolgozni a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, ahol nyugdíj mellett a mai napig dolgozik. 1981 Egészségügyi Szakközép és Szakiskolában általános ápoló és asszisztens szakon végzettséget szerzett, majd 1982.-ben felnőtt szakápoló lett. Gyermekei születéséig 3 műszakos ápolónőként dolgozott a belgyógyászati osztályon. Majd saját kérésére áthelyezték a II. számú szakambulanciára asszisztensi munkakörbe, akkor került a kardiológiai szakrendelésre. 2002 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán kardiológiai szakasszisztens végzettséget szerzett.

Kardiológiai szakasszisztensként a II-es Belgyógyászati osztályhoz tartozó kardiológiai diagnosztikán látja el napi feladatait. (terheléses EKG, Holter, Echo diagnosztika, Transoesophagialis ECHO). Nyugdíj előtt aktív dolgozóként csoport vezetői feladatokat is ellátta. Évente 10-12 alkalommal vesz részt a város és kórház által szervezett lakossági szűrőprogramokon. A vizsgálatok elvégzése mellett a felelősség teljes tájékoztatást is ad a szűrésre érkezőknek. Rendszeresen részt vett és részt vesz az egészségügyi szakképzésben a kardiológiai és belgyógyászati területen a tanulók és a hallgatók gyakorlati oktatásában, vizsgáztatásában. Több alkalommal tartott előadást Szakdolgozói Kongresszusokon, Tudományos napokon, Kamarai rendezvényeken kardiológia diagnosztika témakörben. Példás vezető és kolléga, munkatársai, vezetői mindenkor számíthatnak rá. Rendkívüli munkabírással rendelkezik. Kórházi és kamarai rendezvények szervezésében rendszeresen részt vesz. A szakdolgozói kamarának megalakulása óta tagja. Az asszisztensi tagozatban tagozat vezető a megalakulás óta, 2 ciklusban országos küldött. Rendszeresen részt vesz a tagozati és országos küldött gyűléseken. Rendszeres szervezőbizottsági Tagja volt a Járóbeteg Szakdolgozói Kongresszusoknak.