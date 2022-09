Hagyománnyá vált már, hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa és a Kodolányi János Egyetem azon elsőéves hallgatói, akik Székesfehérváron kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat, közösen vesznek részt a gólyatúrán. Idén 380 gólya kezdi meg a tanévet a városban, közülük a mai programon megközelítőleg 130-an vettek részt.

– Az élet egyik legszebb időszaka kezdődik most a fiatalok számára, mert az egyetemi évek az életünk meghatározó részei. Természetesen a tudás megszerzése okán is, de az élmények megszerzése okán is. Én mind a kettőt kívánom azoknak a hallgatóknak, aki a fehérvári felsőoktatásba szereztek felvételt és bízom benne, hogy egy a város jó alma materük lesz az évek során – fogalmazott köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester. A városvezető sikeres tanulmányokat és életre szóló barátságokat kívánt a fiataloknak.

Szabó Lajos György, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese elsősorban intézménye elsőéveseihez fordult. A rektorhelyettes beszélt az egyetemisták előtt álló feladatokról, a rájuk váró felelősségről és kötelességekről is. – Van még egy kötelességük, ez a közösségépítés. Önök még nem tudják milyen nehéz helyzetbe kerülnek akkor, amikor vállalatvezetők, intézményvezetők, nagy cégek vezérigazgatói, vagy városvezetők lesznek és tárgyalniuk, kapcsolatot, üzletet kell létrehozniuk. Ismeretlenül felhívni valakit nem könnyű, de a csoporttársamat, a padtársamat könnyen fel tudom hívni. Így születnek meg ezek a kapcsolatok, ezeket most alapozzák meg – fogalmazott Szabó Lajos György.