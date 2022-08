Néhány szülő kereste meg szerkesztőségünket azzal az információval, hogy a tóvárosi Általános Iskola mosdóinak felújítása nem készül el az első csengőszóig. Beszámolóik szerint még javában zajlanak a munkálatok, vannak helyiségek, ahol vezetékek lógnak ki a falakból. Érthető módon a szülők aggódnak, hiszen elmondásuk alapján azt az információt kapták, hogy a diákokkal majd a városban sétálnak a pedagógusok, ahol a nyilvános illemhelyeket használják.

Az iskolakezdéssel kapcsolatos tájékoztatás idén is felkerült az intézmény weboldalára, most azonban a megszokott információk mellett a fennálló problémára is felhívja a figyelmet: Szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy a nyár folyamán elkezdődött iskolánkban a vizesblokkok felújítása, ami a tanév elkezdődésével nem fejeződik be – írják a honlapon.

A kérdéssel kapcsolatban felkerestük a Székesfehérvári Tankerületi Központot, akiktől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a felújítás kérdése a város önkormányzatához tartozik, így információval is ők tudnak szolgálni. Ennek fényében kérdéseinket részükre is továbbítottuk, válasz cikkünk megjelenéséig nem érkezett, amint megkapjuk természetesen közöljük azokat.

Információink szerint az intézmény minden mosdója érintett, úgy tudjuk, mindent megtesznek annak érdekében, hogy valamennyi használhatóvá váljon a holnapi tanévkezdésre. Ez ottjártunkkor is jól hallatszódott. Ugyan az intézmény munkatársai nem kívántak nyilatkozni az ügyben és fotókat sem készíthettünk, a munkagépek ez idő alatt is fel-fel zúgtak.