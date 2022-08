A víz felfrissült, kissé visszahűlt, a párolgása (amely meleg és szeles időben napi egy, akár másfél centi is lehet) mérséklődött. Sajnos a hosszú aszály miatt arra nem lehetett számítani, hogy a vízgyűjtő területről jelentősebb mennyiségű esővíz táplálja majd a rekord alacsony szinten tengődő tavat, hiszen a talaj annyira száraz, hogy minden nedvességet magába szív. Ezért érdemben csak az a csapadék javított a helyzeten és a halakra veszélyes körülményeken, amelyik közvetlenül a víztükörre hullott.

A Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének munkatársai továbbra is készültségben vannak, járják a vizet és folyamatosan gyűjtik be, ha esetleg elhullott haltetemet – többségében keszeget, kárászt, elvétve harcsát – találnak. Szerencsére a korábban is csak mérsékelt halpusztulás jelei egyre kevésbé mutatkoznak.

Felmerült, hogy a csónakok járatait, a csatornákat most kellene megkotorni, rendbe tenni, nem pedig félméteres vízállásnál

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A MOHOSZ napokkal ezelőtt arra kérte a „vízen járókat”, sportolókat, horgászokat, hogy ha tehetik, ne hagyják a tóban a haltetemeket, gyűjtsék azokat zsákokba, értesítsék a kirendeltséget és ők elszállítják az elpusztult kopoltyúsokat. A felhívásnak volt is hatása, több ilyen zsákot sikerült begyűjteniük a partokról a halőröknek.

A vízügy továbbra is mindent belead, a csapadékosabbra fordult időjárás ellenére sem állították le a levegőztető berendezéseket, azok helyhez kötötten és mozogva is forgatják, oxigénnel dúsítják a vizet, hogy megelőzzenek egy esetleges nagyobb bajt.