Az ország minden pontjáról érkeztek egyéniben és csapatban induló tanulók a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke által meghirdetett verseny helyszíni döntőjére. A végső megmérettetést egy hazai forduló előzte meg. – A verseny első fordulója írásbeli volt, egy feladatlapot kellett kitölteni, visszaküldeni. Jó sok feladat volt benne. A döntőbe, azt hiszem kategóriánként a legjobb harminc versenyző juthatott be, ezt már Szegeden, az egyetem olasz tanszékén rendezték, ott írásbeli és szóbeli rész is volt. A szóbelinél egy öt-hat perces prezentációt kellett készítenünk. Ehhez voltak előre megadott témakörök – például szabadidő, kultúra, sport –, ezeken belül bármit lehetett csinálni, a lényeg annyi volt, hogy a téma kapcsolódjon az olaszokhoz – mesélt a versenyről a munkájáért arany minősítést érdemlő Molnár-Bodó Regő, a Vasvári Pál Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, aki szóbeli prezentációjában az olasz reneszánsz világát mutatta be. Szintén arannyal jutalmazták a vasvári színeiben induló tizedik évfolyamos Kristóf Ágnes, valamint a kilencedik évfolyam tanulói, Molnár-Bodó Ajsa és Nagy Petra tudását, ők a szóbeli fordulóban Leonardo DaVinciről és a Vitruvius-tanulmányról, a Forma–1-ről, illetve a kortárs olasz zenéről tartottak előadást. – A feladatok során inkább a kreativitást mérték, sok videós, hallgatós feladatot kaptak.

Az otthoni feladatsor azért is volt érdekes, mert tényleg rengeteg feladat volt, körülbelül 26 oldalas volt a feladatlap, és ehhez képest csak szűk két hetet kaptak a megoldásra – vette át a szót Brunner-Tóth Andrea, a diákok felkészítőtanára. Mint mondta, a határidők rövidsége miatt plusz felkészülésre alig volt lehetőség, így a tanulók meglévő tudásukból hozták ki a maximumot. – Az első forduló során sem nyúltam bele a feladatlapokba – megtehettük volna a minél jobb eredmény érdekében –, de úgy gondoltam, jobb, ha saját maguk oldják meg a feladatokat. Elkészítették a prezentációkat, megírták a szöveget, kijavítottam, majd csupán néhányszor volt lehetőségünk elpróbálni a prezentációkat. Ehhez képest kihoztuk a maximumot. Petrát nagyon megdicsérték, az előadásában megmutatkozott a versmondó és színészi vénája. Ági a legmagasabb pontszámot érte el minden fordulóban, minden kategóriában, de nemcsak a tizedikesek közt, hanem az egész versenyen.

A tizenegyedikes kéttannyelvűs tanulóknál is magasabb pontot ért el, ő kapta a verseny kiemelt díját – tette hozzá. A négy, arany minősítést kapott tanuló mindegyike a középiskolás éveiben, a Vasváriban kezdte elsajátítani az olasz nyelv szépségét. – Jelenleg alap óraszámban tanulják az olaszt, van olyan, aki jár különórára is, például Ági jóval előrébb van a saját csoportjánál, ő igényli, hogy kicsit többet kapjon – magyarázta a felkészítőtanár. S hogy a diákok miért választották ezt a nyelvet? Van köztük, aki a családi nyaralások alkalmával szívta magába az olasz kultúra szépségét, s ez jó alapot adott ahhoz, hogy amikor lehetőség nyílt az idegen nyelv kiválasztására, az olasz mellett tegye le voksát. Mást az olasz zenék, a nyelv dallamossága fogott meg. A döntő megmérettetés során mindannyiukban mocorgott a vizsgadrukk, de mint mondták, gyorsan letelt az írásbeli feladatokra fordítható másfél óra, így túl sok idejük nem is maradt az izgalmak megélésére. – Nagyon jó hangulatban telt az írásbeli. A szóbelinél én voltam az első, és mivel elég lámpalázas vagyok, ez még jobban stresszelt, de összességében nagyon jól éreztük magunkat – tette hozzá Ajsa.