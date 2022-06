Frissen Fejérből 2 órája

Testületi ülést tartottak Móron: fejlesztésekre készülnek

Egy kivételével valamennyi képviselő megjelent a móri városházán, hogy részt vegyen a testületi ülésen. A szerdán, délután egykor kezdődő döntéshozatal során a városvezetők több napirendi pontot is tárgyaltak és bár ezek jelentős része csupán technikai jellegű volt, azért számos civil szervezet 2021-es beszámolóját is meghallgatták a megjelentek. Többek között a hivatásos, az önkormányzati tűzoltóság, a rendőrség és a polgárőrök beszámolóit is megismerték majd elfogadták az ülésteremben.

A napirendi javaslatok közül a Tábor utcai fejlesztést emelte ki Fenyves Péter. A város polgármestere elmondta: -A temető felé vezető Tábor utca belterületi utas pályázata az egyik legfontosabb mind közül, hiszen ez egy 90 milliós beruházás. A műszaki tartalomról annyit mondanék, hogy a szokásos módon újul meg a közterület, vagyis lesz aszfaltozás, felszíni vízelvezetés és járdaépítés is. Most írjuk ki a közbeszerzést és reményeink szerint ősszel elindulhatnak a tényleges munkálatok. Személyi ügyeket is tárgyaltak, ugyanis a Lamberg Kastély Kulturális Központ vezetői állására újra kiírják a pályázatot, mert a korábbi pályázatra jelentkezők nem feleltek meg az elvárásoknak. Távolabbi terv, hiszen elég nagy volumenű, de a képviselők elé került a 81-es főút és a Deák Ferenc utca kereszteződése is. A szóban forgó szakaszon álló felüljáróval kapcsolatban lehatárolási tervet fogadott el a testület, hogy a jövőben kinek mi lesz a feladata a majdani felújítást követően. A magasságkorlátozott műtárgy helyén körforgalom lesz, aminek köszönhetően egyszer majd zavartalanul haladhat a kétirányú és meglehetően nagy forgalom az említett szakaszon.

