Június 23-án jártak itt először, de hamarosan vissza is tér a Velencei-tó térségébe az az örmény Lea­der-delegáció, amely szakmai tapasztalatszerzés céljából tett látogatást Magyarországon. Haász Zoltán János, a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület elnöke vezetésével körbejárták a térségben 2008 óta Leader-támogatásból megvalósuló projekteket, s bemutatták az azóta megvalósuló „jó gyakorlatokat”. Színes volt a látnivalók sora a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület területén: a történelmi és kulturális fejlesztések legjelentősebbje a Halász-kastély volt Kápolnásnyéken, de meglátogatták a gasztronómiai szempontból jelentős helyi értékkel bíró pázmándi Bálint Boráriumot, Pákozdon a Capitol Lovardát, Kápolnásnyéken a Belatiny Sörmanufaktúrát is. A sport és turizmus területén is számos fejlesztést mutathattak fel a helyi turisztikai szakemberek az örmény delegációnak: a velencei-tavi hajózás és a Futrinka élményút is jó példának ígérkezett.