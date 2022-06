Sok éve már annak, hogy Fülén megrendezték az utolsó Barátfüle Fesztivált. A népszerű rendezvény sztárfellépőkkel, gasztronómiai és vásári parádéval sokakat vonzott évről-évre.

– Sokan hiányolták, évekkel ezelőtt nagyon népszerű volt a fesztivál. Ennek az egyik új bástyája, új életet lehelni a sportpálya épületeibe. Annak valaha volt öltözőjébe és közösségi tereibe – mondja Miskei Rita, a település kultúrfelelőse.

A településen bevett gyakorlat, hogy összehívják az itt lakókat, és közösen dolgoznak a megálmodott célokért. Az összeszokott csapathoz mindig akadnak új csatlakozók is.

Most sem történt ez másként. A lányok, asszonyok porrongyot és ecsetet fogtak, amíg a férfiak a kerítést javították, újra lécezték.

– Már nem külön az egyesület, hanem közösen az önkormányzattal kerül megrendezésre, ezért lett a neve Barátfüle Fesztivál és Falunap. A focicsapatunk is megszűnt már egy ideje, ezért az épület is eléggé elhasználódott volt. Többek között az is a célunk, hogy nyári szálláshellyé alakítsuk át, mivel a fesztivál után Tolvaj Orsolya vezetésével a művésztábor lakói, a pécsi egyetemisták érkeznek majd. A későbbiekben a fiatalok is hasznosíthatják akár bulizós, zenés helyszínként.

Megújul a kerítés, a faházak ezentúl divatos szürke színben pompáznak majd, a vascsöveket szintén ezüstös színre festik a lelkes önkéntesek

Forrás: Önkormányzat

Korábban hasonló módszerekkel tették rendbe a szoborparkot, a közösségi kertet is együtt művelték, de a faültetésre is szép számmal jöttek, mint ahogy a szemétszedés is kollektív munkával történt.

– Mindent elkövetünk azért, hogy méltóképpen tudjuk fogadni a vendégeinket – mondja Kiss Róbert, a település polgármestere.

– A közösségi oldalon hirdettük meg az épület rendbetételét. Azt tudni kell, hogy itt vannak olyan helyiségek, ahol télidőben a fiatalok össze szoktak jönni. Éppen ezért szeretnénk úgy helyrehozni az épületet, hogy minden adva legyen a csapatépítő összejövetelekre, legfőképpen a fiatalok számára. Ehhez kértük segítségüket és szép számmal csatlakoztak a szokásos csapathoz, szorgalmasan segítettek a munkákban.

A faluban ugyan ilyen közösségi alapon zajlik a szociális tűzifa összevágása is.

Nincs olyan, amit együttes erővel ne oldanának meg. A falu vezetője maga megy járólapért, csempéért. A közösségi munkának összekovácsoló ereje van, amit az együtt elköltött ebéd csak tovább fokoz. Erre minden körülmények között gondolnak, mert fontos hogy a munka által kivett erőt pótolják is szükséges. Minden közös munka mellett fontos a közös étkezés is. Senki sem jön üres kézzel. Legutóbb a Fülei Nimród Vadásztársaság hozzájárulása alakult finom vadpörkölté és kerül a kifáradt, de lelkes munkások tányérjára.

A későbbiekben sem marad majd üresen a rendberakott épület. Előre gondolkodnak és terveznek. Olcsóbb szálláshelyként is remekül lehet majd hasznosítani. Akiknek nem megfelelőek a balatoni árak, azok itt is megszállhatnak.