Az ide járó lakosságot nem biztos, hogy különösebben érdeklik a tulajdonosi csatározások, az azonban már annál inkább, milyen hatással lesz az igazgató leváltása a működésre. Információink szerint egy informális megbeszélés előzte meg múlt héten a velencei szakrendelő taggyűlését, melyen az egészségügyi intézmény tulajdonosainak képviselői – az érintett települések polgármesterei – vettek részt. A nem hivatalos megbeszélés lényege az volt, hogy közeledjenek az álláspontok, azaz, hogy a szakrendelő többségi tulajdonosának számító velencei önkormányzat álljon el attól a szándékától, hogy bármi áron leváltsa a jelenlegi igazgatót, Ferencz Pétert. Minden érintett település polgármestere hangsúlyozta: lehet, hogy a velencei önkormányzat a többségi tulajdonos, de a többi település lakossága együttvéve nagyobb arányban veszi igénybe a szakrendelő szolgáltatásait, így „célszerű” és emberséges volna figyelembe venni a kérésüket.

Nevezetesen azt, hogy az egyébként az intézményt emberileg és szakmailag is jól vezető Ferencz Péter – aki nem mellesleg jelentős egészségügyi pályával a háta mögött jövő márciusban amúgy is nyugdíjba vonulna – hadd vigye végig a gazdasági évet és adja át a stafétát nyugodt körülmények között utódjának.

A találkozón részt vevő polgármesterek közül többen megerősítették: az álláspontok nem közeledtek, így a tag­gyűlés hivatalos részét megelőzően, a napirendi pontok tárgyalása előtt elhagyták a termet. Így a többségi tulajdonos velencei önkormányzat képviseletében Gerhard Ákos polgármester egyedüliként a tagok közül levezette az ülést, megtárgyalva önmagával a javaslatokat és elfogadta azokat. A jegyzőkönyvvezető pedig a történetben leginkább érintett személy, Ferencz Péter főorvos, a szakrendelő igazgatója volt.

– Én hívtam össze a taggyűlést, hiszen ránk is érvényes a törvény, mely szerint május végéig el kell fogadni a mérlegbeszámolót és le kell zárnunk a tavalyi évet – mondta el a hírlapnak az igazgató, amikor megkérdeztük: igazak-e a hírek arról, hogy döntés született az igazgatóváltásról. – Május elején elkészítettem a napirendi tervezetek programját s kiküldtem a tagoknak. Majd néhány nap múlva a Gerhard Ákos által felkért budapesti ügyvéd jelezte kérését: két ponttal egészítsem ki a napirendet: leváltásomról és az új igazgató kinevezéséről – foglalta össze az igazgató. Mint kiderült, több mint fél évvel ezelőtt született velencei képviselő-testületi határozatokat hozott a polgármester a tag­gyűlésre, melyekben felhatalmazta a testület őt e két pont végrehajtására. Ferencz Péter leváltásával kapcsolatosan az eredeti testületi határozat arról szólt, hogy 2022. január elsejével mentse fel kötelezettségei alól. Önhatalmú döntés alapján azonban a velencei polgármester felülírta a felhatalmazásban foglalt lehetőségeit és az igazgató leváltásának időpontját 2022. augusztus 31-ében határozta meg. Ennek jogszerűségét akkor ott senki nem vitatta, s nem tette fel a kérdést: ahhoz, hogy ez a felhatalmazás érvényes legyen, nem kellett volna-e újra bevinnie a velencei testület elé és leg­alább határidejében módosítani azt – a talán már egyébként is jogvesztett felhatalmazást?

A Velencei-tó térségében megnőtt a lakosságszám, egyre többen járnak a rendelőbe minden környező településről

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Mindenesetre az a döntés született, hogy 2022. augusztus 31-ével megszűnik Ferencz Péter megbízatása, helyére szeptember elsejével érkezik Egyed Péter. Az érintett önkormányzatok polgármesterei közül többen is megerősítették lapunknak: attól tartanak, egy ilyen döntést a szakrendelő egészségügyi gárdája is „véleményezhet” majd, például azzal, hogy a veszélyhelyzetből „feloldott” orvosok közül is sokan távozni fognak. De az is kérdéses, mi lesz, ha az állam saját felügyelete alá vonja majd az önkormányzati működtetésű egészségügyi szolgáltatókat – vajon milyen rendszert vehet majd át? Martonvásár polgármestere például felvetette: tekintve, hogy amúgy is más járáshoz tartoznak – ha káoszba fullad az igazgatóváltás és az új rendszer nem működőképes –, megfontolják, hogy kilépjenek a társaságból.

Leváltása kapcsán megkérdeztük az igazgatót: vajon azért döntött a nyugdíj mellett, mert belefáradt a csatározásokba? – Egy korábbi találkozón leszögeztem Gerhard Ákosnak, hogy nem fogom tudni vállalni ezt a feladatot tovább, ha folyamatos támadásoknak vagyok kitéve. A legfontosabb érdek ugyanis az egységes támogatottság. Nem vagyok belefáradós típus, és nem szeretném tönkretenni a rendelőt – mondja az igazgató, akinek velencei szakrendelői pályafutása még akkor kezdődött, amikor a velencei önkormányzat indult az intézmény létrehozását segítő uniós pályázaton. Annak szakmai pályázati koordinátora volt, tekintve, hogy az akkori polgármester és képviselő-­testület véleménye szerint neki volt a legnagyobb tapasztalata intézményvezetői és szakmai oldalról is. Nyert a pályázat, létrehozták a rendelőt működtető kft.-t, melyben nyolc önkormányzat lett tag. Ám mivel 90 százalékos aktivitású volt a támogatottság, azaz 10 százalékot hozzá kellett tenni, így Velence több mint 80 millió forintot hozzáadott a kb. 900 millió forintos pályázathoz. Így alakultak ki a szavazási és erőviszonyok, s tették egyed­uralkodóvá Velencét döntési helyzetben. Ennek ellenére az új velencei testület 2019-es felállásáig gördülékenyen működött a munka – erősítették meg a polgármesterek, hangsúlyozva: minden település kérése meghallgatásra talált. Egészen mostanáig.

De térjünk vissza az igazgatóhoz: – Koronavírus-járvány után vagyunk, amely megfeszített munkával járt, le a kalappal a csapatom előtt. Most, hogy felszabadultunk a járvány alól, óriási a szakmai elvárás, nyúlnak az előjegyzési időink, mert sokan jönnek, akik a járvány alatt nem jöttek, halasztottak. Emellett még profilváltással is szembe kell néznünk. Nem fáradtam bele, de nem szeretnék háborús helyzetben dolgozni. Pályázataink vannak, a rendelőintézeteket a kormány fejleszteni fogja, a térségben pedig megnőtt az ellátási igény. Létkérdés, hogy a rendelő gyarapodni tudjon.