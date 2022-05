A zámolyi magtár egykori darálóhelyisége – amely a katonai gyűjteménynek ad otthont – mellett szépen szaporodik a szomszédos teremben a helytörténeti gyűjtemény is. Ennek egyik látványos darabja az a régi, fa tűzoltószerkocsi, amely a Bán Miklós-féle gyűjteményből származik, és most szeretnék láthatóvá tenni: kihelyezni a magtár mellé. Ezért tetőt építenek, hogy lehetőség szerint legalább az eső ne érje.

– A szerkocsi kiállítása régi terv, ami most végre valósággá válhat! Ha pedig elegen leszünk, akár már most szombaton is elkészülhet egy kis terasz, ahová asztalokat, padokat is telepíthetünk az épület mellett – mondta a magtárban évekkel ezelőtt múzeumot létrehozó Weimper Zoltán.

A magtár állapotának megőrzését és – lehetőségeihez mérten – javítását az önkormányzat is fontosnak tartja, a szombati munka is az ő szervezésükben valósul meg. Az önkénteseket reggel 8 órára várják a helyszínen, szerszámot – kalapácsot, hosszabbítót, kapát, lapátot, gereblyét, motoros láncfűrészt, drótkefét, sarokcsiszolót, fúrót, ki mit tud – mindenki vigyen magával!