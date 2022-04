Ugyan a munka ,,dandárja” még hátravan számukra, de a húsvétot követő héten máris vizsga keretében tehetnek tanúbizonyságot eddig elsajátított tudásukról.

Intenzív tehát a tanfolyam egy-egy szakasza, amely a több, mint harminc ,,kocka” tapasztalatait ,,tágítja” az ismeretek teljes körű megszerzéséig. Kis és nagykockákról beszélünk, hiszen kétharmaduk ,,zöldfülű” újonc, egyharmaduk azonban már katonaviselt ember, sokszor őrmesteri rendfokozattal.

A katonák átlagban, napi hat-hét, ötvenperces óra keretében hallgatják a friss ismereteket, amelyek közé természetesen szüneteket is beiktattak. Infokommunikációs (híradó) szaktevékenységek témakörében az információvédelem, szabályzatismeret, de hálózati-, vezeték és központ-, valamint katonai rádió és mikrohullámú ismeretek is előkerülnek a képzés során. Ezt követően specializálódnak rádiókomplexumok, illetve híradó és informatikai központok szakági képzésére.

Persze, egy valamirevaló Acélkockának nem csupán a felsoroltakból áll a tanfolyam: mindehhez június végén infokommunikációs (híradó) szakharcászati rendszergyakorlat is ,,dukál” majd.

-A tanfolyam célja, hogy megértsék, mi a számítógépes és az infokommunikációs hálózat közti különbség – ecseteli Szokol Károly Etele százados, a híradó és informatikai főnökség informatikai tisztje, aki hálózati ismereteket oktat számukra. Mint magyarázza, napjainkban majd minden eszköz, így rádióink is valódi számítógépek. Ezen hálózatok működését tanulják meg alapszinten, átfogó ismeretanyaggal.

Az ,,acélkockák” főkezelőtől állomásparancsnokig, különféle híradó beosztásba kerülnek anyaalakulataiknál. A fehérvári ezrednél képzettek nagyjából fele-fele arányban specializálódnak vezetékes és rádiórelés szakirányra. Úgy tudni, mindenki előrelépésként éli meg a képzést, ám van olyan is, aki egyszerűen azért jött, hogy fejlődjön és ezért minden lehetőséget megragad. – Nagyon fontos lesz, hogy ne csak saját tudásukat fejlesszék, hanem a beosztott katonákét is! – világít rá Szokol százados, kiemelve: nélkülözhetetlen, hogy a maximális szakmaiság mellett megfelelően tudják irányítani majd beosztottjaikat. Az új csoport igen motiváltan ,,tapossa ki” a vizsgához vezető utat, noha a tananyag nem kevés. Ezért a honvéd ,,tanerő” is gyorsabban tud haladni, mint a korábbi képzéseken.

-Nem tízesben, hanem bináris (2-es) számrendszerben számolunk. Ha jobban értik, több példát adok nekik. Nem az a lényeg, hogy informatikusokat képezzünk: legyen fogalmuk arról, mi az a hálózat – magyarázza az oktató katona. A tananyagot egyébként sok éves tapasztalat alapján állítják össze és parancsnokok ellenőrzik le. Amint új technológia érkezik a honvédséghez, azonnal beleszerkesztik. Szó van benne műholdas, mobiltelefonos kapcsolatról, de a felhőbe tárolt szerverekről is hallanak – világosít fel Szokol százados.

Az Acélkocka alap altiszti infokommunikációs (híradó) tanfolyam záróvizsgái és záró ünnepsége július elején várható, de ez még távol van. Most egyelőre a soron következő vizsga a ,,fő csapásirány” számukra.