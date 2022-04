Már nemcsak a helyi közéletben, de kormányhivatali szinten is van foganatja annak a belháborúnak, amely a 2019-es önkormányzati választások után jellemezte a település vezetését. A képviselők és a polgármester közti feszült viszony eddig a közös munka hiányában, a testületi üléseket megelőző és követő háttérviszályokban nyilvánult meg, ám mostanra odáig fajult a helyzet, hogy már a költségvetést is negatívan érintik a történések. Az, hogy ez a helyzet csak mostanra eszkalálódott, annak köszönhető, hogy eddig a járványhelyzet miatt a polgármester dönthetett a költségvetésről. Most azonban újabb pázmándi vitabomba robbant.

A napokban került ki ugyanis a pázmándi közéletet taglaló közösségi oldalra egy levél a Fejér Megyei Kormányhivataltól: e szerint felfüggesztik a helyi önkormányzatot megillető normatív támogatást, mivel nincs elfogadott 2022-es költségvetése a településnek. E hivatalos tájékoztatás szerint a költségvetés-tervezetet 2022. február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testület felé, amelynek a költségvetést március 15-ig meg kellett volna alkotnia. Mivel ez nem történt meg, ezért átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet született, amellyel kapcsolatosan azonban felmerült a közjogi érvénytelenség fennállásának lehetősége, tekintve, hogy kihirdetésének napján már hatályba is léptették. A helyi önkormányzatot megillető támogatást ezért a mulasztás megszüntetéséig felfüggesztik.

A polgármester nyilvános videóüzenete szerint a jegyző kérésére csúszott egy napot a költségvetés rendelettervezetének kiküldése. Ezt követően a gazdasági bizottság jelezte másnap, hogy nem törvényes a működésük és nem ért egyet a költségvetéssel. Később több mint 50 óra egyeztetés következett – mondta a polgármester. Március 25-én a végleges anyagot megküldte a képviselőknek. A képviselői javaslatok között volt, ami önkormányzati intézmények státuszainak megszüntetését szorgalmazta. Erre mondta a polgármester: ezek gyakorlatilag kirúgásokat jelentenek. Az egyik önkormányzati képviselő vette a fáradságot és hozzászólt a költségvetéssel kapcsolatos nyilvános poszthoz. Kutai Tibor úgy fogalmazott: „falunk fejlődése a célja mindenki számára, de azért szükséges a működtetés átnézése és megértése, hogy szabad pénzeszközeinkkel is hozzá tudjunk járulni a nemes feladathoz! Csak egy példa: kell nekünk havi 260 ezer forint bérért főállású könyvtáros, amikor ezt a feladatot olcsóban is el lehet látni?” Ez persze nem hagyta hidegen a lakosságot: „egy főállásért sokallni egy olyan fizetést, aminek alapesetben 180 ezer forint alatt van a nettója?!?! Ez így, 2022-ben valahol komolyan felmerül?” Mint kiderült, itt olyan státuszról van szó, ahol a „szakember ráadásul ezért a pénzért több feladatot lát el. Könyvtáros, szociális ételt szállít az időseknek, kemoterápiára visz betegeket, rendezvények szervezésében segít, az esti gimnáziumi órák alatt is ő dolgozik.”

Kedden, azaz tegnap újból volt testületi ülés Pázmándon, melynek egyik, fő napirendi pontja a költségvetés tárgyalása volt. Illetve csak lett volna, mert tragikusan szétesett az ülés, hosszan lamentáltak a korábbi ülések, meghívók időpontjain. A lényeg azonban az: még csak napirendre sem került a téma ismét, elnapolták a tárgyalását. Még úgy is, hogy a polgármester figyelmeztetett: a visszatartott összeget nem kapja meg a település, és azt véleménye szerint a képviselőknek ki kell fizetni, mert szándékosan nem szavazzák meg a költségvetést.