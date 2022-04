Tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban több olyan nagyszabású sportesemény is lesz a városban, amelyek sport- és városmarketing-érték tekintetében is nagy lehetőségek Székesfehérvár számára. Kérnek mindenkit, hogy tájékozódjon előzetesen, közlekedését mindenképp tervezze meg előre a módosított útvonalakon, mivel számos helyen kell majd lezárásokra és terelésekre számítani. A buszközlekedés is módosul, némely járatokat törölnek erre az időre, és lesznek, amelyek kerülővel közlekednek majd.

A gyalogosforgalomra nézve is érvénybe lépnek korlátozások, figyeljünk ezekre is! Május 6-án a Giro d’Italia futamával kezdődnek a sportesemények. Május 7-én rendezik meg a 219 települést érintő Toborzó Emlékfutást, 8-án a Cerbona Fehérvár Félmaratonnal zárul a rendezvénysorozat. Mészáros Attila alpolgármester mindenki türelmét és megértését kérte a május 6. és 11. közötti időszakra, remélhetőleg így felkészülve, igazi sportélményekben lehet része mindenkinek, aki kilátogat az eseményekre.