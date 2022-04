Duális információs napot tartottak csütörtök délelőtt az Óbudai Egyetemen, amely harminc partnervállalattal együttműködve mind az öt alapszakon indít duális képzési formát.

Kovács Levente, az egyetem rektora nyitóbeszédében kiemelte, Székesfehérvár a duá­lis képzés fellegvára. A rektor arról is beszélt, a partnercégek az egyetemmel karöltve az első pillanattól biztosítják a gyakornokság és a gyakorlatorientáltság lehetőségét a hallgatóknak, akik így a diploma megszerzésekor már bejáratott gyakorlati tudással is rendelkezhetnek. Szavaihoz kapcsolódva Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja kiemelte, helyi szinten az intézmény vezető szerepet tölt be a duális képzésben.

A polgármester köszöntőjében a helyi ipar és az ehhez kapcsolódó középiskolai, egyetemi képzés magas színvonalát hangsúlyozta. Cser-Palkovics András hozzátette, a magyarországi iparban elérhető legmagasabb jövedelem Székesfehérváron van.

Az egyetem oktatási dékánhelyettese, Pogátsnik Monika a képzési forma legfontosabb technikai tudnivalóit mutatta be a jelen lévő diákoknak, majd a bemutatkozó partnercégek ismertették a cégspecifikus duális lehetőségeket.

Az állásbörzén túl az egyetem a csütörtöki napon az általános iskolás diákoknak megrendezett Bejczy Antal Junior Robotprogramozó Versenynek is otthont adott.