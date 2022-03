Szabó Margit, a Móri Karitász elnöke elmondta: évek óta támogatják a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványt. A felhívásuk alapján tudták meg, mire van szükség. A kárpátaljai Nagyszőlős takarókat, hálózsákokat, polifoamokat fogad. A móriak akcióba léptek, rengeteg adomány jött össze.

A Mórra érkezett menekültek közül 37 főt a szakképző iskola kollégiumában, további gyerekes családokat két helyen sikerült elhelyezni. Az egyik csoportban három olyan anyuka van, akiknek összesen tizenkét gyermekük van. A karitász tagjai a Móri Szociális Alapszolgáltató Központtól kaptak információt, hogy az embereknek mire van szükségük – tudtuk meg Grüll Józsefnétől, aki az elmúlt napokban – csakúgy, mint karitásztársai – energiát nem kímélve az érkezők szükségleteinek előteremtésén dolgozik. Meleg étel is jut a menekülteknek, a Radnóti Miklós Általános Iskola konyhája gondoskodik róluk. A helyi emberek szíve is megnyílt. Adakozásuk mértéke még a legidősebb karitászos tagot is meglepte. Beck Tiborné (szintén karitászos), azon csodálkozott, hogy a kis kárpátaljai gyermekek mennyire örültek a játékoknak. Bevallotta: a sírás környékezte! Férje sem „különb”, az egyik hajnalban ő szállította saját autóján az esztergomi gyűjtőpontra a sok takarót és egyéb használható tárgyat. Örömmel tette – mesélte.

Meglátogattuk az egyik menekültcsoportot, akik egy móri munkásszálláson kaptak elhelyezést. Két anyuka, nyolc gyerek. Magyarul jól csak a fiatalabb anyuka beszél, elmondta, párja már korábban átjött dolgozni Magyarországra. Amikor megérkeztek, a hároméves kislány belázasodott. A karitászos hölgyek segítségével orvoshoz mentek, a gyermek gyógyszert kapott, ma már semmi baja. Mindent megkapnak, hiányt nem szenvednek. A fiatal nő terve az, hogy ha Kárpátalján minden elcsendesedik és béke lesz Ukrajnában, hazatérnek.