A Magyar falu program keretében pályázott a régi polgármesteri hivatal épületének gyermekorvosi rendelővé való átalakítására Pázmánd 2019-ben, melyet az akkori testület meg is nyert. Majd új testület jött, amely egyetlen bizottsági ülésen hozta szóba a pályázatot. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester emlékei szerint akkor elhangzott, hogy talán vissza kéne adni ezt a pályázatot. A polgármester azonban a vészhelyzet idején polgármesteri hatáskörben döntött: megvalósítja a tervet. A közel 30 millió forintos keretösszeghez önrészt adtak, így kezdődhetett meg a teljes átalakítás: – A falakat áthelyeztük, új tetőt, nyílászárót kapott az épület.

Az épület elkészült, melyben külön fertőző- és egészségesváró, valamint védőnői váró is helyet kapott, illetve van külön raktár a dokumentumoknak is. – A kialakítás során figyelembe vettük a szülők, az orvos, a védőnő igényeit s természetesen a hivatali elvárásokat is – mondta el a polgármester. Az elkerített váróban külön mosdó található, a szülők számára pedig kialakítottak olyan szekrényeket, ahová bepakolhatják a holmijaikat, amíg várakoznak. A falakat barátságos színűre festették, sőt, lesznek a magyar mesevilág motívumaival ellátott felületek is. A várókban könyvespolcok is helyet kaptak, tele mesékkel. – Egy szerződést kell átmódosítani a megváltozott cím miatt, és át is adhatjuk az épületet – tette hozzá a polgármester.