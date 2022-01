Május 6-án Pázmándra (is) érkezik a világ legnagyobb országúti kerékpáros versenye. Ennek örömére – száz nappal a Giro d’Italia magyarországi nagy rajtja előtt – rózsaszín díszkivilágítást kaptak a versennyel érintett települések egyes jellegzetes épületei, szobrai. Így volt ez a többi között Pázmándon is szerdán délután, ahol megcsodálhatták a látogatók a rózsaszín fényekbe öltöztetett csodálatos, faragott betlehemi szoborcsoportot. De kaptak a résztvevők rózsaszín világítókat, maszkokat, szívecskéket is a szervezőktől. De hogy miért éppen rózsaszínt? Mert az – 1909-ig visszavezethető – olasz versenynek ez az ikonikus színe, rózsaszínben fognak kerekezni majd a megmérettetésen is a sportolók.