– A csatornafedelek megsüllyedtek, a ház zuhog, a beltéri ajtók is mozognak. Kizárólag a kavicsos szállítókkal van bajunk, nem tudjuk, miért van ennyi. Siralmas az állapot, pedig mi 30 méterre vagyunk az úttól. Régen a rendőrök heti rendszerességgel mértek, akkor minden kamionos hirtelen eltűnt. Most azonban semmi nem történik. 70-80-nal mennek, a házban zuhog minden. A sofőrök mobiloznak vezetés közben, a tragédia kódolva van. Valami megoldást szeretnénk, mert kezd élhetetlenné válni a helyzet – fogalmazott az egyik lakó, akinek véleményével a jelenlévők közül is többen egyetértettek, hozzátéve az út jelentősen leromlott állapotának problémáját.

A fórumon az önkormányzati képviselő mellett a városvezető és a szakhatóságok képviselői is jelen voltak

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap