Hosszabb ideje fennálló problémával fordult lapunkhoz olvasónk, aki részletesen elmesélte postai kézbesítésekkel kapcsolatos tapasztalatait. Mint mondta, a napok nagy részét otthon tölti, így jellemzően a kézbesítő érkezésekor is lakásában tartózkodik. Ennek ellenére rendszeresen visszatérő probléma, hogy a postaládájához érve csupán egy értesítőt talál, melyen a kézbesítő jelzi, hogy mikor és hol veheti át hivatalos küldeményét. Olvasónk elmondta, egészségi állapota miatt hosszabb időbe telik számára a postáig tartó út, ezért általában gyerme­keit kéri meg, hogy vegyék át a küldeményeit. Hozzátette, ismerősi körében mások is tapasztalják a jelenséget, miszerint a postás alkalmanként meg sem próbál felcsengetni, kapcsolatot teremteni. Igyekeztünk utánajárni, mások, máshol is tapasztalnak-e hasonlót. Ehhez a közösségi médiát hívtuk segítségül: a Szeretem Székesfehérvárt csoportban rábukkantunk egy bejegyzésre, ami éppen egy hónappal ezelőtt került az internet nyilvánossága elé.