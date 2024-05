A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt fővizsgálójával, Takács Ilona rendőr alezredessel értékeltük a 2023-as vármegyei közlekedésbiztonsági helyzetet. A tavalyi évet az előző év tükrében vizsgálva a legfontosabb, ami elmondható, hogy a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma - az elsődleges adatok szerint - a 2023. évben, az előző évhez képest 13 százalékkal - azaz 534-ről 463-ra - csökkent. Ez már valóban jelentős csökkenésnek mondható, ami tovább is bontható: - A halálos eredményű balesetek száma az értékelt időszakban 12 százalékkal, 16-ról 14-re, a halálos eredményű balesetekben elhunytak száma 36 százalékkal, 22-ről 14-re csökkent az előző évhez képest – mutatott rá a fővizsgáló. – Súlyos sérüléssel járó baleset 2022-ben 210, míg 2023-ban 183 esetben történt a vármegye területén, mely 13 százalékos csökkenést mutat. A balesetekben súlyos sérülést szenvedett személyek száma 2022-ben 243, míg 2023-ban 212 volt, mely hasonlóan a baleseti esetszámhoz 13 százalékos csökkenést mutat.

A könnyű sérüléses balesetek számában 14 százalékos csökkenés látható, mivel a 2023. évben 266, míg a 2021. évben 308 ilyen baleset történt – mutatott rá a szakember, ahogy arra is: a könnyű sérülést szenvedett személyek számában ugyancsak 14 százalékos csökkenés tapasztalható, mivel 2023-ban 449 fő, míg 2022-ben 520 fő szenvedett könnyű sérülést.

- Ezek alapján az látható, hogy a 2023. évben a balesetekben meghaltak, illetve megsérültek száma a 2022. évhez képest 14 százalékkal, 785-ről 675-re csökkent – tudtuk meg.

Ittasan a volán mögött és a kerékpáros közlekedők

Az ittasan okozott személyi sérüléses közlekedési balesetek megoszlását tekintve azonban már nincsenek ilyen jó tapasztalatok. A rendőrségi statisztikák szerint 16 százalékos emelkedés tapasztalható ezen a téren – árulta el Takács Ilona rendőr alezredes -, mivel 2022-ben 31, míg 2023-ban 36 esetben volt ittas a baleset okozója.

De a kerékpárral közlekedők esetében sem javultak, sőt, romlottak a statisztikák:

- 2023-ban a kerékpárosok részvételével bekövetkezett baleset 79 esetben történt, szemben az előző év 67 balesetéhez képest, mely az összes – tehát a 463 - személyi sérüléses baleset 17,1 százalékát jelenti. A gyalogosok részvételével a 2023. évben 62 esetben történt baleset, szemben az előző év 67 ilyen balesetéhez képest, ami az összes személyi sérüléses baleset 13,4 százalékát teszi ki.

Okok és okozatok

A tavalyi év személyi sérüléses közúti közlekedési baleseteinek okait elemezve látható, hogy továbbra is abszolút számában és arányát tekintve a sebességtúllépés az első számú baleseti ok, szögezte le a szakember, rámutatva: az aránya azonban 2023-ban, az előző évhez képest - 190-ről 153-ra -, azaz 19 százalékkal csökkent. Persze van más is:

- Az okok között mindkét évben a második helyen az elsőbbségi szabályok megszegése áll, mely 128-ról 125-re, csupán 2 százalékkal csökkent, harmadik helyen ugyancsak mindkét évben, a kanyarodás szabályainak megszegése áll, mely 81-ről 64-re, 21 százalékkal csökkent. A baleseti okok között a negyedik és ötödik helyen az „egyéb” ok áll, amely 44-ről 25-re, 20 százalékkal csökkent, illetve a nem megfelelő követési távolság megválasztása, amely 37-ről 35-re, 5 százalékkal csökkent.

A 2023. évben bekövetkezett személyi sérüléses balesetek okozóinak vizsgálatából megállapítható, hogy legnagyobb számban - hasonlóan 2022-höz - a személygépkocsivezetők okozták a baleseteket: 2023-ban 316, 2022-ben 352 ilyen eset volt. Az okozók között a 2023-as évben a második helyen a kerékpárosok állnak 49, míg harmadik helyen a tehergépkocsi vezetők, 32 okozott balesettel. Negyedik helyen a motorkerékpárosok 25, ötödik helyen a segédmotorkerékpárosok állnak 15 okozott balesettel. A gyalogosok 2023-ban 8 esetben voltak a balesetek okozói Fejérben.

Mutatók fel s le

- A 2023-as év baleseti adatai azt mutatják, hogy összértékben csökkenés tapasztalható, egyes mutatók kedvezően alakultak, míg egyes adatoknál emelkedés látszik. Az adatok egyértelműen jelzik azokat a területeket, ahol a közúti közlekedésbiztonság javulása érdekében további beavatkozásokra van szükség – fogalmazott a rendőr alezredes, aláhúzva: továbbra is kiemelt feladat a kiemelt baleseti okokként szereplő szabályszegések, továbbá a sebességtúllépés, az ittas járművezetés, a passzív biztonsági eszközök előírásszerű használatának, valamint a gyalogosan, kerékpárral, segédmotorkerékpárral és motorkerékpárral közlekedők ellenőrzése.

Ezt várhatjuk tehát elsősorban az idei évben is a rendőrségtől, amelynek azonban egyre nagyobb mértékben kell megküzdenie a manapság legjellemzőbb közúti „hangulattal”, az agresszivitással is…

- A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén elsősorban az agresszív, durva szabályszegések elszaporodása, valamint az ittas vezetés visszatérő jelenléte miatt a közúti közlekedés résztvevői fokozottan ki vannak téve a balesetveszélyes közúti helyzeteknek. Éppen ezért a közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a főbb baleseti okok visszaszorítására érdekében hajtjuk végre. E tekintetben kiemelten kezeljük a sebességtúllépés, a kanyarodási, az előzési és az elsőbbségi szabályok megszegése, az ittas vezetés, valamint a passzív biztonsági eszközök előírásszerű használata elmulasztásának és a vasúti átjárókban történő közlekedés szabályainak be nem tartására irányuló ellenőrzéseket, továbbá a fentieken kívül helyi szinten jelentkező markáns baleseti okok elleni hatékony fellépést. A legnagyobb kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseket preventív kampányokkal, sajtó- és médiamegjelenésekkel egészítjük ki, ezzel növelve az ellenőrzések hatásfokát, tudatosítva a közlekedőkben a jogsértések veszélyeit.