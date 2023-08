A police.hu közleménye szerint a rendőrök 2023. július 31. és augusztus 6. között a vármegye útjain összesen 66 közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. A balesetek során 16-an könnyebben, 5-en súlyosan megsérültek, továbbá egy 46 éves motorkerékpáros az M7-es autópályán olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az eltelt héten a rendőrök fokozott figyelmet fordítottak a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére, az engedély nélkül, vagy ittasan közlekedők forgalomból történő kiszűrésére és egyéb szabályszegők elleni fellépésre. Az akciók során az egyenruhások ittasság miatt 6 járművezetővel szemben büntetőeljárást, 3 járművezetővel szemben közigazgatási eljárást és 2 sofőrrel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, 5 vezetőt pedig közigazgatási bírsággal sújtottak.

Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt a rendőrök 285 intézkedést kezdeményeztek, a gyermekbiztonsági rendszer használatát 8 esetben nem találták megfelelőnek, és 4 motorkerékpárossal szemben a bukósisak használatának elmulasztása miatt intézkedtek.

A hét folyamán az egyenruhások összesen 1355 járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik a megengedett sebességet túllépve közlekedtek. Közülük 1286 sofőr számíthat a közeljövőben közigazgatási bírságra.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra a személysérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése és a baleseti sérülések súlyosságának mérséklése érdekében. Erre tekintettel a jövőben is rendszeresek lesznek a közlekedésrendészeti ellenőrzések a vármegyében. Kérjük a közlekedőket, hogy mindig tartsák be a sebességhatárokat, és a KRESZ előírásait!