A rendelkezésre álló adatok szerint a férfit 2022. szeptemberében tiltották el jogerősen a járművezetéstől, ennek ellenére 2023. február közepén két alkalommal vezetett az eltiltás hatálya alatt, amiért őt a Dunaújvárosi Járásbíróság 1 év börtönre ítélte.

Ezt követően a férfi 2023. február 27-én délután ismét gépkocsiba ült és azzal otthonából Dunaújvárosba ment. Az esti órákban a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság járőrei igazoltatták és őrizetbe vették. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség a tegnapi napon a férfit bíróság elé állította, a bíróság pedig 1 év 6 hónap börtönre ítélte és újra eltiltotta a járművezetéstől.

Az ítélet kihirdetése után mintegy 2 órával azonban a férfit újra elfogták, amint – az eltiltás hatálya alatt – gépkocsit vezet. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, az ügyészég pedig a mai napon – a héten második alkalommal – ismét bíróság elé állította.

A bíróság ezúttal is végrehajtandó börtönre ítélte a vádlottat, valamint újra eltiltotta a játművezetéstől, a sorozatos elkövetésre és a bűnismétlés fokozott veszélyére figyelemmel azonban ezúttal már elrendelte a férfi letartóztatását is. A döntéssel szemben a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, így az ítélet nem jogerős.