Az Országos Mentőszolgálat még aznap arról tájékoztatott, hogy egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak el a helyszínről a területileg illetékes kórházba. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, még nem kaptunk választ. Információink szerint azonban a történet korántsem ilyen "egyszerű".

A környék lakakóitól úgy tudjuk, egy kiskorú leányt raboltak ki és bántalmaztak a helyszínen. Elmondásuk alapján a lány súlyos sérüléseket szenvedett, megverték és elvették tőle a táskáját is. Több forrásból is úgy értesültünk, egy ámokfutó volt, aki a lánynak ilyen sérülést okozott, és akinek szabályosan felhasadt az arca.

A férfi, aki egyébként elvette a lány értékeit, elmenekült a helyszínről és feltételezhetően ugyanez az ember késő este a Petőfi parkban folytatta, amit elkezdett, itt egy táskával lett gazdagabb. Később a McDonalds-nál és a kis Tesco parkolójában is zaklatott embereket. Volt, akitől a táskáját ragadta el, mástól a mobiltelefonját. Ezután a környéken felpattant egy buszra, és az ott várakozó járműből is lopni próbált, ezt azonban már a buszsofőr megakadályozta, rendőrt is hívott. Úgy tudjuk, a férfi kezén bilincs kattant, de várjuk a rendőrség válaszát. Amint megérkezik, közöljük.