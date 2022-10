Rengetegen hozzászoktunk, hogy a mai világban nagyban megkönnyíti életünket az online vásárlás. Már akiét! Nem kevesen élnek vissza az online világ adta csalási lehetőségekkel. A pandémia alatt az internetes vásárlások száma a többszörösére nőtt és boltok újboli korlátlan látogatási lehetősége sem tántorította el azokat, akik meglátták ebben a vásárlási formában a lehetőségeket. A használt holmik csereberéje is nagy forgalmat bonyolít ebben a térben. Szívesen osztjuk meg, bocsátjuk áruba megunt, esetleg használaton kívülre került tárgyainkat. De ugyanilyen szívesen keresgélünk a használt holmik között.

Erre a széles rétegre azonnal “rácsaptak” a csalók is. Azoknak, akik a pénzhez jutást nem a tisztességes úton akarják megoldani, szinte szárnyal a fantáziájuk. Az online térben talán még nagyobb eséllyel indulnak tisztességtelen szándékúak, mivel később nehéz a nyomukra akadni.

Egy székesfehérvári hölgy hívta fel a figyelmünket az egyik közösségi oldal adok-veszek részlegére. Saját, rossz tapasztalatáról számolt be. Kisgyermekes anyaként futott abba a pofonba, hogy ezen az oldalon szeretett volna egy olyan holmit vásárolni, amiről előre tudta, hogy hosszú távon nem fogja használni. Tehát nincs szüksége arra, hogy új terméket vásároljon, magas áron. Az oldalon keresgélt és talált is. A termék megfelelőnek tűnt, az ár szintén, az eladó pedig készségesnek. A köztük lévő fizikai távolság miatt megállapodtak abban, hogy a vételárat a gyanútlan vásárló átutalja a hirdető által megadott számlaszámra, az összeg megérkezése után pedig a hirdető postázza a terméket.

Az anyuka így is tett. Az összeget átutalta és várt türelmesen, hogy megérkezzen az, amiért fizetett, de nem jött semmi. Igyekezett a hirdetőnél érdeklődni, de a személy egyszerűen eltűnt. Az üzenetekre, megkeresésekre nem válaszolt. Szinte hihetetlennek tűnt, mivel a korábbi kommunikációk során nagyon segítőkésznek és megbízhatónak tűnt. A holmiról nemcsak képet, de videót is küldött.

Az anyuka gyanút fogott és kis nyomozásba kezdett az interneten a hirdető után. Kiderült, nem ő az egyetlen, akit az illető megvezetett. Többen feljelentést tettek a rendőrségen, nem csak megyénkben, de a fővároson kívül az ország több pontján is. Megbecsülni szinte lehetetlen a megvezetett vásárlók számát és az általuk kifizetett összeg mennyiségét. A csalódott vásárlók már külön csoportot is alkotnak a közösségi oldalon. Mint kiderült, a csaló több számlaszámot használ, több oldalon hirdet. A fő profilja a gyermekholmik, mesekönyvek, játékok. Ennek fényében adott a kérdés, mit tehetünk a hasonló csalókkal szemben? Tehetünk-e egyáltalán bármit is? Kérdéseinket a Fejér Megyei Rendőrkapitányságnak is feltettük, a következő választ kaptuk:

“Az online kereskedelem a csalók számára számos lehetőséget kínál, ezért a felhasználóknak óvatosan és körültekintően kell használni az internet nyújtotta lehetőségeket, mivel viszonylag gyakran lehet találkozni gyanús ajánlatokkal, hirdetésekkel, így az áldozattá válás eshetősége is potenciálisan nő.

Ha áldozattá válik, tegyen feljelentést! Ezt megteheti személyesen, bármely hatóság vagy hivatalos személy előtt szóban, illetve személyazonosító adatainak és elérhetőségének feltüntetésével bármely hatóságnak vagy hivatalos személynek címzett írásbeli (e-mailben, levélben) beadványában. Emellett bűncselekmény észlelésével kapcsolatos bejelentését megteheti telefonon, illetve a „Telefontanú” +36-80/555-111 zöld számán.

Törekedjen arra, hogy a feljelentés tartalmazza a bűncselekmény részletes leírását, lehetséges bizonyítékait.

Sértettként az eljárásban számos jog megilleti Önt. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy áldozatsegítő szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Áldozatsegítő Vonal éjjel-nappal ingyenesen hívható a +36-80/225-225 zöld számon, ahol teljes körű tájékoztatást és segítséget kaphat, így például az Áldozatsegítő Szolgálatok regionális elérhetőségéről is felvilágosítják. Ha bűncselekmény miatt pénzzavarba kerül, az elkövetéstől számított 8 napon belül azonnali pénzügyi segélyért fordulhat az Áldozatsegítő Szolgálathoz.”

Tanácsok a rendőrségtől, amit hasznos lehet megfogadni:

Forrás: Rendőrség

Internetes vásárlás

Amíg a valós életben a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk nézni a kiválasztott terméket, addig az online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk, ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt azonban megfelelő, tudatos magatartással, körültekintéssel csökkenthetjük, és élvezhetjük az online vásárlás nyújtotta előnyöket.

Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a webáruházakban és az online piactereken történő vásárlás. A webáruházakban általában a kereskedők új terméket árulnak, számlával, jótállással. Az online piactereken viszont sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk szem előtt.

Vásárlás webáruházban

Az online vásárlások jelentős része webáruházakon keresztül történik. A jól ismert, nagy webáruházak alapvetően biztonságosak, de vásárlás előtt ellenőrizze az oldal URL-jét, hogy valóban megfelelő helyen jár-e! A fizetés történhet átutalással, bankkártyával banki oldalon keresztül, fizetési közvetítővel, virtuális vagy fizetési közvetítő által kibocsátott kártyával.

Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrizze az üzemeltető adatait, a kapcsolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket! Az üzemeltető lehet cég vagy magánszemély (egyéni vállalkozó), az oldalon fel kell tüntetni a címet, az adószámot és a cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító nyilvántartási számot. Nézzen utána a webáruház értékelésének az interneten! Javasolt a személyes átvétel vagy az utánvétellel történő vásárlás.

Vásárlás online piactéren

Az online piacterek esetében az eladó és a vevő az oldalon belül kommunikálnak, a fizetés az oldalon kívül, átutalással vagy utánvétellel történik. A felhasználók értékelést készítenek a másik félről, ezek alapján körültekintően kell kiválasztani az eladót. Javasolt az utánvétellel történő vásárlás vagy a személyes átvétel.

Személyes átvétel

Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy megkapom-e a pénzemért a kiválasztott árut, illetve azt kapom-e, olyan minőségben, amit kiválasztottam. A webáruházakban és az online piactereken keresztül történő vásárlásoknál többnyire van lehetőség arra, hogy a terméket személyesen vegyük át, a helyszínen fizetve. Ez a legbiztonságosabb, hiszen a fizetés előtt láthatja az árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinek, elállhat a vásárlástól. Online piactér esetében az elállásnak lehetnek negatív következményei, ezért a licitálás előtt kérjen részletes tájékoztatást a termékről, így csak akkor kell elállnia, ha a tájékoztatás nem felelt meg a valóságnak.

Csomagküldés

Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre (pl. távolság miatt, webshop esetében üzlethelyiség hiánya), ilyenkor marad a postai út. A megrendelés (licitálás) előtt mindig tájékozódjon a jótállás feltételeiről, szállítási költségekről és a szállítás idejéről. A webshopok és online piacterek használatához általában regisztráció szükséges, a kért adatokat (szállítási cím, e-mail, telefonszám) pontosan adja meg, hiszen ezek elengedhetetlenek az üzlet sikeres lebonyolításához.

Utánvétel

Az áru kifizetése történhet többféleképpen. Az egyik az utánvétellel történő fizetés, ilyenkor a kézbesítéskor a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ez a szállítási díjon felül plusz költséget (általában néhány száz forintnyi összeget) jelenthet. Ebben az esetben a csomagot biztosan megkapja. Mindig ellenőrizze, hogy a csomag bontatlan és nem sérült-e! Ha felbontották vagy sérült, akkor ne vegye át, hanem küldje vissza a feladónak. Ha van lehetősége, nyissa ki és ellenőrizze, hogy tényleg a megrendelt áru van-e benne!

Átutalás

Utánvétel helyett lehetőség van az áru előre történő kifizetésére. Ezt megteheti átutalással, ebben az esetben kap egy előleg számlát, amin szerepel a számlaszám és az átutalandó összeg. Ezt akár személyesen a bankjában vagy az interneten keresztül is átutalhatja.

Bankkártyahasználat

Az átutalás mellett sok esetben lehet bankkártyával fizetni az interneten keresztül. Ehhez általában dombornyomott kártyára van szükség, de vannak olyan nem dombornyomott kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. Egyes bankok bocsátanak ki virtuális kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt összeget a vásárlás előtt fel tudjuk tölteni, így vásárlás után nem marad rajta pénz. Fizetési közvetítő által kibocsátott kártyával is fizethet.

A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a kártya adatait (bankkártya típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati ideje és a hátoldalon található biztonsági kódot). Ezek ismeretében visszaélésre nyílna lehetőség, hiszen a jövőben, aki ismeri ezeket az adatokat, szintén tudna vásárolni. Ennek kiküszöbölése érdekében csak bank vagy fizetési közvetítő által működtetett, biztonságos oldalon vagy mobilalkalmazásban adja meg ezeket az adatokat. Fizetéskor ellenőrizze a böngésző címsorban, hogy valóban a bank fizetési oldalán van. A tanúsítvány megléte csak azt garantálja, hogy a kapcsolat a számítógép és az oldal között megfelelően titkosított, az elküldött adatokat nem lehet visszafejteni

Fizetési közvetítő

Egyes webshopokban és online piactereken van lehetőség fizetési közvetető által történő fizetéssel. A szolgáltatónál a regisztráció során meg kell adni a fizetésre használt bankkártya adatait. A fizetési folyamat során a rendszer átirányít a fizetési közvetítőnél létrehozott felhasználói fiókba, ott a belépést követően tudja jóváhagyni a fizetést, amelynek során az összeg a korábban regisztrált bankkártyára terhelődik. A módszer biztonságos és egyszerű, a bankkártyaadatok nem kerülnek át a kereskedőhöz, és a bankkártyás fizetéstől eltérően nem kell minden alkalommal megadni azokat.