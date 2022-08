– Egy szemvillanás alatt történt... Végeztem az ilyenkor szokásos délutáni takarítást, porszívózást. Bedugtam, bekapcsoltam, majd egy furcsa zaj után még szikrázott egyet – ekkor gyorsan lekapcsoltam –, és elkezdte okádni füstöt magából. Kilehelte a lelkét szegényke – meséli Fogas Zsuzsanna, aki hozzátette igen ijesztő volt, mivel a kétéves kisfia a közelben volt.

– Nyilván megijedtem, mivel a gyerekem is ott volt közvetlenül, de igyekeztem higgadt maradni. Lekapcsoltam a porszívót és rögtön kimentem a lépcsőházba a főkapcsolót is lenyomni, majd hívtam segítséget. A tűzoltók hőkamerával megállapították, hogy a konnektorral nincs baj, a piros, zajos kisördög – amit egyébként nagyon szerettünk – lett zárlatos és ez okozta a tüzet. Szerencsére nagyobb baj nem történt és az "öreg barátunk" is még itt van velünk, de délután elmegyünk és megvesszük fiatalabb kollégáját. Köszönöm, aki aggódott, minden rendben van! – osztotta meg Zsuzsanna portálunkkal a gondolatait.