A Nagyakanizsa Futsal gárdája volt az NB II-es bajnoki összecsapás esélyese, az első félidőben el is lépett a hazai együttes, azonban a szünet után a Dunaújváros Futsal 6-6-ra mentette a feszült hangulatú meccset. Az egyenlítő gólt hevesen ünneplő, a kanizsai szurkolók felé integető Boldizsárt kiállították a kispadról, majd a meccs végén a kanizsai Boros és az újvárosi Perjési is piros lapot kapott.

A találkozó igazságos döntetlennel ért véget, a küzdelem azonban a parkolóban folytatódott. A csarnokot elhagyó dunaújvárosi játékosokra 10-12 fős símaszkos csoport támadt. Az est történéseiről Facskó József, a Dunaújváros Futsal vezetőedzője beszélt a duol.hu-nak.

– Egy remek csarnokban, a legszörnyűbb módon biztató hangoskodók rabolták el az élményünket. A hazai félidei vezetés dacára a mocskolódás, dobálás és italokkal való öntözés jutott a részünkre. Vajon mi lett volna, ha mi vezetünk? Boldizsár Csaba máskor is eléri, hogy mindenki, így a sporik is felfigyeljenek rá. Ezúttal sem láttunk tőle súlyos szabálytalanságot, de mégis kiállították. A mérkőzést követően 21.30 után járt az idő, a parkoló melletti sötét utcából az elszánt hazai kemény mag megrohamozott bennünket. Visszaszaladtam a biztonsági szolgálathoz, de ők azt mondták, lejárt a munkaidejük, így nem segítenek nekünk. Ezért a játékvezetőket kértem, hogy hívjanak rendőri segítséget. Időben érkeztek, mert a vérszomjas, túl­erőben lévő bajcsinálók addigra föltépték a kocsink ajtaját, és meg akarták támadni a fiainkat. A saját kocsijával utazó Boldizsár ajtaját is föltépték, aki erre érthetően elrohant, de üldözőbe vették. Személygépkocsival is el akarták ütni. Szerencsére, „csak” kézzel és lábbal bántalmazták – mesélte Facskó József. – Az incidens után körülbelül hajnali fél négyig tartott a sértettek kihallgatása és a jegyzőkönyvek fölvétele. A történtek ellenére a csapat hangulata jó irányba billent. Onnantól olyan lett az esténk, mint egy különleges csapat­építő tréningen. Reggel fél hatra már itthon is voltunk, az izgalmakat túléltük, végül mindenki egészségesen jött ki a „pótmérkőzésből”.

A Kanizsa Futsal Kft. facebook oldalán terjedelmes közleményt adott ki, melyben arról írnak, hogy a Dunaújváros egyik játékosa folyamatosan provokálta a kanizsai szurkolókat.

„Klubunk a mérkőzés megszervezése, biztosítása és lebonyolítása során és alatta az előírások maradéktalan betartásával járt el. Csapatunk utóbb szerzett tudomást arról, hogy a mérkőzés után a Dunaújvárosi Futsal játékosai nem a számukra kijelölt és a biztonsági szolgálat által biztosított kijáraton hagyták el az Arénát, hanem senkinek sem szólva, a rendezők tudtán kívül, egy vészkijáraton át távoztak. A KANIZSA FUTSAL Kft.-nek a Kanizsa Arénán kívüli, a Dunaújvárosi Futsal által közzétett incidensekről nem volt tudomása, csupán a Dunaújvárosi Futsal közleményéből értesült arról, hogy sérelem érte az ellenfél játékosait. Kiemelni kívánjuk, hogy a Kanizsa Arénán kívüli, azaz közterületen történt események nem tartoznak klubunk hatás-és intézkedési körébe, az Arénán kívül nincs módunk és lehetőségünk kontrollálni a mérkőzés utáni eseményeket. Az esetleges kockázatok minimalizálása érdekében alakította ki klubunk azt a gyakorlatot, hogy a mindenkori ellenfél csapatának játékosai, vezetői a biztonsági szolgálat által biztosított bejáraton léphetnek be és hagyhatják el az Arénát, ezzel is biztosítva a biztonságukat, és hogy ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba másokkal. Sajnos a Dunaújvárosi Futsal nem élt a biztosított kijárat lehetőségével, ezért fordulhatott elő, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhettek szurkolókkal.Csapatunk, játékosaink, szurkolóink és egész Nagykanizsa jó hírneve érdekében fontosnak tarjuk kiemelni, hogy az utóbb beszerzett információk szerint, a Dunaújvárosi Futsal közleményében leírtak távol állnak a valóságtól, hangulatkeltésre (is) alkalmas megalapozatlan állítások kerültek kijelentésre, mely mélyen sérti Klubunk céljait és érdekeit.Klubunk mindenben segíti a rendőrségi vizsgálat eredményes lefolytatását, és bízunk benne, hogy a valósan megtörtént eseményekre fény fog derülni.” – áll a kanizsaiak közleményében.