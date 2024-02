A 81-es út móri szakaszán áll a város egyetlen felüljárója, ami csak a négy méternél alacsonyabb járműveket képes átengedni. A magasságkorlátozás miatt a 4 métert meghaladó magasságú járművek kénytelenek kerülő úton menni, hogy pár száz méteres kitérő után újra vissza kerüljenek a főútra. Ez a kis kerülő a Gyár utcát terheli elsősorban, ami látszik is a vasútállomás mögötti úttesten. Sokan szorgalmazzák, az ott lakók éppúgy, mint az arra gyakran haladók, hogy tegye rendbe az önkormányzat a kátyúkkal tarkított, hangosan zörgő autókat cipelő Gyár utcát.

– Nemrégiben a testület úgy döntött, hogy át akarja venni a vagyont a MÁV-tól. Ez egy meglehetősen összetett terület, ugyanis maga az út a MÁV tulajdona, de a Magyar Közút az üzemeltető. Mind a két szervnek írtunk levelet, és mind a két helyről pozitív válasz érkezett, vagyis támogatják, hogy az önkormányzat átvegye az utat, de ehhez is kell egy fél év, mert kell osztani a vasútállomás telkét, le kell szabályozni az utat, hogy mi a rakodó terület és mi nem, és majd csak utána lehet bármit csinálni vele, például pályázni a felújítására–mondta Fenyves Péter.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A polgármestertől azt is megkérdeztük, amit sokan kérdeztek a város közösségi oldalán is, vagyis, hogy eddig miért nem költött a város a szóban forgó utca felújítására?

– Valamilyen megoldást kell találni, de ez nem egyszerű, mert azt nem lehet, hogy az önkormányzat újítsa fel, miközben az állam a magasságkorlátozás miatt ide tereli a 81-es út forgalmát. Nyilván pályázni akarunk rá, de eddig várakozó állásponton voltunk, mert ha lenne pénz, és sikerülne elbontani a felüljárót, hogy kiépüljön a körforgalom, akkor hozzávetőlegesen fél évig ezen utca iránya lesz egyben a 81-es út iránya is. Ezen halad majd a főút teljes forgalma, így a teherforgalma is, ezért fel kell újítani és meg kell erősíteni a teljes szakaszt, hiszen az ipari park útjai nem a 81-es terhelésére, pontosabban forgalmára van tervezve. Ez volt az ok, amiért saját pénzből nem újítottuk fel. Egyrészt ez állami feladat, másrészt az önkormányzati törvény sem engedi, hogy idegen tulajdonon fejlesszen bármelyik település. A területet vagyonba kell venni, márpedig ami nem a tiéd, azt nem tudod a vagyonodba venni. Idegen tulajdonon nem lehet felújítani még akkor sem, ha tűri a tulajdonos, mert azt a pénzt, amit ráfordítunk egy ilyen beruházásra, azt a vagyonleltárba kell venni – fogalmazott a városvezető.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A terv tehát az, hogy az utca, vagyis az ingatlan tulajdonjogát átveszi a város, majd pályázati pénzből lesz egy olyan felújítás, ami legalább egy átmeneti időre megoldást jelenthet, ami normalizálja a forgalmat. A jogviszony kérdése tehát, mint eddigi fő akadály elhárulni látszik, azt azonban, hogy mikor lesz rá pályázati pénz, még nem tudja senki.

A Gyár utca jelenlegi állapotáról videót is készítettünk, melyet IDE KATTINTVA tekinthetnek meg!