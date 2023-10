Masterplast: „Még várnunk kell a fordulatra” Tegnap, 16:00

Bízik a jövőképében, és nagyberuházásaira fókuszál a sárszentmihályi hőszigetelőanyag gyártó

A harmadik negyedév is veszteséget hozott a sárszentmihályi székhelyű Masterplast számára. A piac visszaesése mélyült, ezért a korábbi negatív hatások még a harmadik negyedévben is fennmaradtak. Az árbevétel 30 százalékkal csökkent a bázishoz képest, az intenzív verseny és az alacsony gyártási kapacitáskihasználtság továbbra is nyomást gyakorolt a vállalat jövedelmezőségére.

Tibor Dávid: Egyértelműen szükség lenne az építőipar, kiemelten az épületenergetikai felújítások támogatására Fotó: Masterplast

A Masterplast tájékoztatása szerint: a legnagyobb, 45 százalékos visszaesés Magyarországon tapasztalható, a külföldi piacok ennél lényegesen jobban teljesítenek, bár ott is általános szűkülő trend a jellemző. A megváltozott körülmények között a vállalat a gyártás és az alapanyag készletszintjének optimalizálására, valamint a hatékonyabb energiagazdálkodásra és költségcsökkentésre fókuszált, és szervezeti átalakításokat hajtott végre. Az alkalmazkodási folyamat a harmadik negyedév végére befejeződött, és a vállalat a negyedik negyedévben már javulást vár, ám az idei évre tervezett eredménycélokat a társaság várhatóan nem fogja elérni, szükség szerint módosítja a 2023-ra vonatkozó előrejelzését az év végi adatok alapján. – Az iparági aktivitás Európa-szerte igazi mélypontra süllyedt, a piacokon egyes termékekben nem ritka az 50 százalékos szűkülés sem, mi a hőszigetelő-anyagokkal még relatíve jobb helyzetben vagyunk. Különösen nagy a hazai piac visszaesése, egyértelműen szükség lenne az építőipar, kiemelten az épületenergetikai felújítások támogatására. Nehéz most szépnek látni az eredményeinket, de piaci pozícióink ebben az időszakban is inkább erősödtek, mintsem gyengültek, a partnereink mellettünk vannak – jellemezte az építőipar és a Masterplast pillanatnyi állapotát Tibor Dávid, a társaság elnöke. – Rövidtávon az eredményességi fordulat még várat magára, ám közép- és hosszútávon továbbra is kedvezőek a kilátásaink. Az Európai Unió energiapolitikai célkitűzései, különösen a REPowerEU terv és a „Fit for 55%” intézkedési csomag kapcsán, pozitív környezetet teremtenek a hőszigetelési piacon. Magyarországon, a küszöbön álló szabálymódosítások szintén az épületfelújítás és energetikai korszerűsítés felé mozdítják majd az építőipart. Az ellátási láncunkat folyamatosan erősítjük stratégiai beruházásokkal, és a következő konjunktúra ciklust jóval erősebb pozíciókból tudjuk majd kihasználni – tette hozzá bizakodóan a vállalatvezető. A harmadik negyedévben –439 ezer euró EBITDA veszteséget számolt el a társaság, –1,1 százalék EBITDA hányad mellett. Kumuláltan az EBITDA eredmény mutató –2,9 millió euróra süllyedt, –2,6 százalékos EBITDA hányad mellett. A cég számára kedvező árfolyammozgások javították az eredményt, így a társaság harmadik negyedéves adózási utáni eredménye 598 ezer euró veszteség volt, a Masterplast kumulált adózás utáni vesztesége három negyedév után mintegy 9,9 millió euróra rúgott. A vállalat vezetése az eredményrontó hatások mérséklődésére számít az utolsó negyedévben, és az operatív működésben már pozitív eredményt vár, ami azonban nem fogja ellensúlyozni az elmúlt negyedévek veszteségeit, és a vállalat várhatóan nem éri el a korábban közzétett éves előrejelzésében megadott profitot. A társaság szükség szerint módosítja a 2023-ra vonatkozó előrejelzését az év végi adatok alapján. A Masterplast beruházásai a tervek szerint haladtak. Az idei évben megvalósult fejlesztések közül az új szabadkai és olaszországi hőszigetelőanyag gyárakban a próbagyártások zajlanak, a piaci körülmények miatt a termelés elindítását a negyedik negyedévre tolta ki a társaság. Mindeközben a vállalat Németországban sikeresen átadta a 3 millió euróból megvalósult logisztikai csarnok fejlesztési beruházását, amely a német piac hatékonyabb elérését és a piaci pozíciószerzést támogatja. A Masterplast tájékoztatása szerint: a társaság célja, hogy hatékonyan alkalmazkodjon a változó piaci körülményekhez, és folytassa az intenzív beruházási stratégia megvalósítását, különösen a kőzet- és üveggyapot gyártási projektek terén. Mindemellett a társaság innovatív fejlesztési területe, a moduláris épületelemgyártó üzletág is lépésről lépésre halad a piacra lépés útján. A társaság az első próbaprojekteket részint a saját beruházásaiban alkalmazva megvalósította, és a továbbiakban már lakóépületek építése is lehetővé válik a környezetbarát, fenntartható építési technológia alkalmazásával. LEÁNYVÁLLALATOK 10 ORSZÁGBAN Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a legnagyobb magyar tulajdoni hátterű hőszigetelőanyag gyártóvállalat, a társaság árbevétele 2022-ben 201,8 millió euró volt. A kelet-közép-európai régió 10 országában saját leányvállalataival biztosítja a közvetlen piaci jelenlétet, és export tevékenysége révén az európai országok többségében forgalmazza termékeit. Tevékenységével hozzájárul az épületek energiafogyasztásának és széndioxid kibocsátásának csökkentéséhez, a fenntartható-energiahatékony épületállomány létrejöttéhez.

