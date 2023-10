Három csoportban összesen negyvenkét kisgyerek számára van megfelelő, minden igényt kielégítő, korszerű ellátást biztosító hely a település központi részén, valamint tizenegy munkahely jött létre. A bölcsőde közel hatszáz négyzetméter alapterületű, három csoportszobával, tálalókonyhával, tornaszobával rendelkezik. Az önkormányzat megrendelésére az épületet úgy alakították ki, hogy a legkorszerűbb energetikai előírásoknak is megfeleljen. A létesítményt egy teljesen új nyomvonalú úton lehet megközelíteni, a parkolóban pedig töltőberendezés várja az elektromos autóval érkező szülőket.

– Pákozd és Pannónia szíve a jövőért dobban, azért a jövőért, amelynek zálogát az itt lévő, és itt is maradó apró gyerekek jelentik – mondta ünnepi beszédében Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. Pákozdon a történelmi múlt kötelez, tette hozzá, majd felidézte a nagyközség évszázadainak legfontosabb állomásait, majd az elmúlt öt esztendő fejlődésének mérföldköveit nevezte meg. Utak, járdák épültek, felújították a Seregélyes felé vezető műutat, megújult a szennyvíz és a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer, a háziorvosi és a fogorvosi rendelő, közterületfigyelő kamerákat építettek ki, a közösség számára fontos gépeket vásároltak, játszóterek létesültek. Bővül az ipari park, ahol többek között a Baptista Szeretetszolgálat új logisztikai központja is helyet kapott. Megszépültek az emlékhelyek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Különös fontossága és jelentősége van annak, hogy Magyarország kormánya olyan családbarát programot követ, amely újra a gyermekeket, a gyermekvállalást helyezi központba. A családbarát fordulat azokat támogatja, akik a család ősi szentségét kívánják megőrizni, és többek között a biztos otthonteremtés támogatásával segíti, hogy meg is szülessenek azok a gyerekek, akikre a szüleik vágynak. Az eredmény itt Pákozdon kézzel fogható – jelentette ki Tessely Zoltán, majd gratulált az önkormányzatnak ahhoz, hogy saját erőből közel százmillió forintot volt képes fordítani a beruházás megvalósítására az út aszfaltozásával, a Bella-patak medrének burkolásával és a közműfejlesztéssel.

A honatya az elismerése mellé hozzátette, képviselősége idején talán nem is találkozott még gördülékenyebben lebonyolított beruházással, olyannal, mint amilyen a pákozdi volt.

– Pannónia szívében és Pákozdon hálás problémákkal küzdenek a népességgyarapodás után – kezdte beszédét Molnár Krisztián, a vármegye közgyűlésének elnöke. – A kétezres évek elejétől lélekszámát mára megduplázta a település, és ami még fontosabb az egyszerű létszámnövekedésen túl, az a tény, hogy ez a növekedés egyben fiatalodással járt. Hiszem, hogy a magyar nemzet jövője a gyermekekben van. Nem a migráció, nem a bevándorlás oldja meg a népesedés problémáját, hanem az, ha egyre több magyar gyermek születik.

A projekt kapcsán Molnár Krisztián megjegyezte, voltak nehéz pillanatok, jelentkeztek problémák, de az országgyűlési képviselő segítségével ezeket sikerült megoldani. Majd a kivitelezést és a tervezést végző cégek ügyvezetőit, Halenár István és Horváth Bálint munkáját, valamint Halmai Tibor szakmai segítségét dicsérte.

– Egy 21. századi, korszerű intézmény készült el – folytatta Molnár Krisztián. – Méltán lehetnek rá büszkék a pákozdiak, hiszen a gyermekek jó helyre kerülnek. Ha a számokat nézzük, most 674 és félmillió forintról beszélünk, de ez a testület sikeresen lezárta már azt az óvoda pályázatot is, amelynek végösszege szintén meghaladja már a félmilliárd forintot. Tehát ez a két fejlesztés összességében több mint egymilliárd forintot jelent a pákozdi gyerekek számára. Ez egy nagyobb lélekszámú település esetében is példás összeg volna, ám a nehéz gazdasági az uniós környezet ellenére sem áll meg a település fejlődése – ígérte a vármegye közgyűlésének elnöke arra utalva, hogy jelenleg is két projekt elbírálása van folyamatban.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az első három kislány és három kisfiú előző nap már megérkezett az új intézménybe.

– Ha visszatekintek tizenöt hónappal korábbra, amikor az alapkövet helyeztük el, azt hiszem, erre a pillanatra várt mindenki – mondta Polyák Tiborné Andrienn, a Pákozdi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde vezetője. – Tegnap késő délután egy kolléganőmmel az intézmény folyosójának falára egy fát festettünk fel. Kitaláltam, hogy legyen ez az Élet Fája, amit a majdan ide járó kisgyerekek tenyérlenyomatai éltetnek. Ma még kopár, de hétről hétre, hónapról hónapra és évről évre egyre több gyermek érkezik – és növekszik a fa.