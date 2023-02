Előbbivel kapcsolatban a polgármester úgy fogalmazott az eseményen, hogy ha a jelenlegi 10.000 forintos költséget csak néhány ezer forinttal emelnék meg, akkor a plusz bevétel rövid időn belül elmenne postázásra és adminisztrációra. Éppen ezért – mint mondta a képviselők megkérdezése nélkül, egyedül vállalva a felelősséget –, véleménye szerint az összeget megduplázva, 20.000 forintra kellene emelni. Ennek egyik okaként azt jelölte meg, hogy a településen régóta tervezik közterület felügyelő alkalmazását, akire az elmúlt időszakban érkezett számos panaszt figyelembe véve is szükség lenne.

A közvilágítás korlátozási is a napirendi pontok között szerepelt. Várai Róbert ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az energiaárak emelkedése miatt több önkormányzatban, így náluk is felmerült, hogy az éjszakai órákban feleslegesen világítanak a közterületi lámpák. Mint mondta, mindenképpen célszerű lenne bizonyos időszakban elsötétíteni a falut. – Az elírások alapján ehhez több irányból szükséges hozzájárulás, elsősorban a lakosság felől. A lakosság véleményének ismeretében hozna a képviselőtestület egy olyan jogszabályt, amely szerint a javaslat alapján éjféltől 4:00 óráig a falu teljes területén kikapcsolnánk a közvilágítást – fogalmazott a közmeghallgatáson a településvezető.

A felszólaló lakók mégsem ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban mondták el véleményüket. A legtöbben a Duna partján élők közül kértek szót, akik a mindennapi problémáikat fogalmazták meg. Ezek közé tartoztak egyebek mellett az utak, az adók, a szennyvíz, a csatornázás kérdésie. Várai Róbert ezekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, az önkormányzat segíteni akar és próbál, ám a problémák megoldása jelentős anyagi költségekkel jár.