A Csór község belterületi csapadékvíz-elvezetése nevű projekt célja, hogy a település belterületén keletkező és a külterületről érkező csapadékvizet korszerűen, hatékonyan vezessék el.

– A teljes beruházás egyharmadát nyertük el pénzben, de ez a legfontosabb egyharmad, amire majd a másik kétharmadot lehet felfűzni – számol be az eredményről Csete Krisztián, Csór polgármestere. – Ezért is örülünk most annak, hogy meg tudjuk csinálni a gerinchálózatot a Belátó szőlőhegytől a Dózsa György utcán, a főtéren keresztül egészen a Felsőtabán utcáig.

A Malom-csatorna a régi patak medrének a helyén fut végig és mivel a patak már nem létezik, de a medre még megmaradt, ez az árok lesz majd, ami segít leszállítani a vizet egészen a Sárrétig.

– A Malom-csatorna a Kossuth utcán átvágva jut le a Sárrétre. Valahol burkolva lesz, valahol nem. Van, ahol csak útszéli folyókkal és szegélyekkel oldjuk meg, de mindenhol a lehető legjobb megoldást alkalmazva, hogy minél kevesebb jusson a levezetőrendszeren kívülre. A legfontosabb cél az volt, hogy a magáningatlanokat és az önkormányzat vagyonát megvédjük. Korábban nagyon sok kárunk és problémánk volt a jellemzően nyáron érkező villámárvizek miatt, amik nagyon komoly gondokat képesek okozni – tette hozzá a településvezető.

A héten az elvezetőrendszer tervezése befejeződik. Azt az engedélyeztetések követik és körülbelül novemberre tehető a közbeszerzés kiírása. Várhatóan a jövő év tavaszán megindulhat a beruházás, amely egy hazai program keretében valósul meg. A kivitelezés 2024. június 30-ra befejeződhet, mellyel egy komoly probléma oldódhat meg a falu életében.

A nemkívánatos karsztforrás-fakadásokból keletkező vizek elvezetése mellett a pangó vizeket mint biológiai és ökológiai veszélyforrásokat is megszüntetik. Egységes, rendezett, összhangban lévő rendszer kiépítése segíti majd a csapadékvíz levonulásával járó károk megszüntetését, és a talajvíz minőségének garantálása, valamint az épületek védelme is megoldottá válik.

– Emellett a tornateremnek és a hozzá tartozó öltözőknek a korszerűsítésére is sikerült szintén pályázati úton 171,03 millió forintot elnyerni. Ebből az épület szigetelése és a megújuló energiaforrásokkal való ellátása valósulhat meg. A szigetelés csak a tornacsarnokot fogja érinteni. A napelemes fűtési rendszer pedig minden épületet ellát majd, így lehetőség lesz már a jövő évi fűtési szezonra a jelenlegi fatüzelésű kazánt leváltani.